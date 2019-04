Puolueiden toiminnanjohtajat kommentoivat tuoreen KSML-kyselyn tuloksia – häviäjäpuolueen mielestä tulokset eivät kuvaa tämänhetkistä tilannetta

Keski-Suomessa ennusteet eduskuntavaalien tuloksesta noudattelevat pääpiirteissään valtakunnallista linjaa: vasemmisto vahvistuu, keskusta menettää. Keskisuomalainen julkaisi vaaliliitteessään tiistaina Tietoykkönen Oy:n tekemän kyselytutkimuksen puolueiden kannatuksesta.

Keski-Suomessa kokonaan uuden eduskuntapaikan syrjässä ovat kiinni kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto.

– Ehdokkaiden into on nyt aivan hillitön, ja WhatsApp-viestiryhmässä tsempataan toinen toisia: ”Nyt painetaan läpi, nyt on mahdollisuus!” Gallupin mukaan ollaan todella hilkusta kiinni saada Keski-Suomesta kansanedustaja, kristillisdemokraattien Keski-Suomen piirin vaalipäällikkö Pekka Tuominen jännittää.

Vasemmistoliiton Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan toiminnanjohtaja Aaron Kallisen mukaan Keski-Suomessa ei ole päästy aivan valtakunnallisiin kannatuslukuihin, mutta paikka eduskunnassa häämöttää. Puolue havittelee koko maassa lisää paikkoja eduskuntaan.

– Nyt julkaistun gallupin mukaan yksi voisi tulla meiltä. Vaalityö jatkuu loppuun asti, tärkeintä on tavata ihmisiä.

Vihreille kysely näyttää edelleen yhtä paikkaa, samoin kokoomukselle.

– Tulos noudattelee kohtuullisen hyvin valtakunnallisen kannatuksen kasvua. Tämän suuntaista tulosta osasimme odottaa, Keski-Suomen Vihreiden toiminnanjohtaja Veikko Ahola sanoo.

Ahola huomauttaa, että vaikka tulos on tyydyttävä, siihen jää vielä jahdattavaa.

– Meillä on puolitoista viikkoa aikaa tavoittaa äänestäjiä toistakin eduskuntapaikkaa varten.

Kokoomuksen Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja Eeva-Kaisa Rouhiainen suhtautuu varauksellisesti kyselyn tulokseen.

– Saman yhtiön tekemä gallup on antanut meille 2–3 prosenttiyksikköä toteutunutta heikompia ennusteita. Olemme kyllä aidosti kiinni myös toisessa paikassa. Jotta tämä raja saadaan napsahtamaan, tarvitaan vielä paljon aktiivista vaalityötä, ja siihen väkemme on nyt valtavan motivoitunutta, Rouhiainen sanoo.

Häviäjien näkökulmasta kyselyn tulokset eivät vastaa tämänhetkistä tilannetta.

Vaaligallupin tuloksen perusteella keskustapuolue menettäisi jopa kaksi nykyisestä neljästä eduskuntapaikastaan. Piirin toiminnanjohtaja Pauliina Maukonen-Kärkkäinen ei usko tähän alkuunkaan.

– Vaalitilaisuuksissa tulee paljon ymmärrystä sille mitä on saatu aikaan, eli tulos ei aivan vastaa kentältä saamaamme palautetta, Maukonen-Kärkkäinen pohtii.

– Tietenkin kannatuksen lasku tuntuu pahalta. Esimerkiksi Keski-Suomen työllisyys on syksyn gallupista tähän gallupiin kasvanut tuntuvasti, mutta keskustan kannatus on samalla ajanjaksolla laskenut. Hallitusvastuun kantaminen näkyy kannatusluvuissa, hän arvioi.

Ennakkoäänestys käynnistyy keskiviikkona – katso tästä kaikki Keski-Suomen äänestyspaikat

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin vaalipäällikkö Pekka Kataja uskoo, että jos tutkimus tehtäisiin nyt, heidän kannatuksensa olisi isompi.

– Perussuomalaisten valtakunnallinen gallup-nousu alkoi voimistua juuri kyselyajankohdan (2.–20.3.) jälkeen. Meillä on myös kentältä saatuihin kokemuksiin perustuva käsitys siitä, että kannatuksemme on huomattavasti korkeampi kuin mitä tutkimus näyttää. Olemme täysin varmoja siitä, että kaksi paikkaa säilyy ja kolmannesta taistellaan.

Vaalien voittajaksi gallupeissa on nousemassa SDP, niin myös Keski-Suomessa.

– Kolmannen eduskuntapaikan saaminen asetettiin piirin strategiaan jo pari vuotta sitten. Töitä sen eteen on hyvistä ennakoinneista huolimatta paiskittava vaalipäivään asti, järjestötyöntekijä Merja Närhi sanoo.

Närhen kokemuksen mukaan kansalaiset ovat nyt poikkeuksellisen aktiivisia ja kiinnostuneita.

– Pienissäkin pitäjissä ihmiset tulevat aidosti keskustelemaan politiikasta, eivät vain makkaralle, ja osalla on jopa muistiinpanovälineitä mukana.