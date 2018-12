Puolueissa tuskaillaan vaalitenttien suurta lukumäärää

Eduskuntavaaleihin on aikaa yli neljä kuukautta, mutta puolueiden puheenjohtajat ovat joutuneet tentattaviksi jo useita kertoja. Useat tahot ovat järjestäneet vaalipaneeleita päästäkseen lobbaamaan omia asioitaan.

Tuoreimpana esimerkkinä tästä on Helsingin yliopiston viime viikolla järjestämä vaalitentti, jossa kaikki puolueet halusivat eroon yliopistojen rahoituksen leikkauksista. Enemmistö puolueista oli valmis uusimaan niin sanotun koulutuslupauksen.

Nykyisiä hallituspuolueita on syytetty koulutuslupauksen rikkomisesta. Keskustan, kokoomuksen ja sinisten edustajat jättivät nyt lupauksen tekemättä. He vetosivat siihen, etteivät voi välttämättä itse päättää asiasta.

"Tenttejä on ehdottomasti liikaa"

Keskustan varapuheenjohtajan Juha Rehulan mukaan vaalitenttejä on ehdottomasti liikaa.

– Puheenjohtajia on pyydetty yli 30 tenttiin.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoo, että puolueiden kesken on keskusteltu tenttien määrästä.

– Keväällä kukaan ei jaksa enää kuunnella meitä ja emme jaksa kuunnella toinen tosiamme, Essayah perustelee.

Hän toivoo, että puoluesihteerit kävisivät keskustelun siitä, mitkä ovat sellaisia tilaisuuksia, joissa kaikkien puolueiden puheenjohtajat olisivat varmuudella paikalla. Jo nyt on käynyt niin, että osa puheenjohtajista on jäänyt tenteistä pois, koska niitä on ollut liian tiheästi.

– Ymmärrän tämän, koska meillä on puheenjohtajina ministereitä pääministeristä lähtien ja he kaikki eivät voi osallistua kaikkiin tentteihin.

Essayah kritisoi myös sitä, että osa tenteistä on niin sanottuja pääministeritenttejä, joissa on jo etukäteen määritelty se joukko, jotka ovat pääministerikandidaatteja.

"Ei lähdetä vielä vaalilaukalle"

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, oikeusministeri Antti Häkkänen sanoo, ettei hänellä ole kantaa siihen, onko tenttejä liikaa vai liian vähän.

– Mutta sen sanon, että vaaleihin on aika pitkä aika vielä. Nyt pitäisi malttaa keskittyä siihen, että viedään tämä vaalikausi loppuun eikä lähdettäisi vielä vaalilaukalle.

Häkkäsen mukaan asioista on syytä käydä keskustelua ajoissa, mutta se on hämäävää, jos jo nyt käydään kiivasta keskustelua siitä, mitä tehdään seuraavalla vaalikaudella, vaikka tätäkin vaalikautta on jäljellä useita kuukausia.

– Jos vaalikeskustelut lähtevät liian aikaisin liikkeelle, siinä saattaa unohtua, että istuvalla eduskunnalla on vielä kansan antama mandaatti ja eduskunnassa on vielä paljon päätettäviä asioita.

"Laatukin kärsii"

Rehula kertoo, että puolueissa ymmärretään hyvin se, että kansalaisyhteiskunnassa ollaan kiinnostuneita vaaleista. Kaikkien puolueiden puheenjohtajien intresseissä on se, että vaalien alla kerrotaan puolueiden tavoitteista ja siitä, mitä mieltä mistäkin asioista ollaan.

Tenttien järjestäjille mikään ei ole sen tärkeämpää kuin se, että kutakin puoluetta edustaa puolueen puheenjohtaja.

– Mutta tenttejä on liikaa. Ne kärsivät inflaation ja siinä alkaa jo laatukin kärsimään, Rehula sanoo.

Rehulan mukaan puolueet eivät voi päättää tenttien lukumäärää. Keskustassa on kolme varapuheenjohtaja, jotka tarvittaessa paikkaavat puheenjohtajaa.