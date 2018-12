Puolustusministeriön hankejohtaja: Suomi tarvitsee Hornetien verran uusia hävittäjiä

Hornet-hävittäjien suorituskyvyn täysimääräinen korvaaminen edellyttää samansuuruista määrää uusia koneita, kirjoittaa puolustusministeriön strategisten hankkeiden ohjelmajohtaja Lauri Puranen.

Puranen varoittaa blogikirjoituksessaan, että jos uskottavan puolustuskyvyn säilyttämisessä hävittäjähankinnassa epäonnistutaan, virhe on mahdoton korjata ilman tuntuvia lisäkustannuksia.

Keskustelu hävittäjien määrästä sai alkunsa eilen Helsingin yliopiston professorin Roope Uusitalon tviitistä, jossa hän kaipasi julkisia perusteluja uusien hävittäjien määrälle.

– Entäs jos ostettais vain 47? Säästyisi muihin tarpeisiin muutama miljardi, Uusitalo kysyi.

Puranen muistuttaa, että Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut haasteellisemmaksi verrattuna tilanteeseen, jossa 64 Hornetin hankintapäätös aikanaan tehtiin. Tehtävä koko maan puolustamisesta on sen sijaan ennallaan, joten ilmaan on saatava kaikissa tilanteissa riittävästi koneita.

Toimintasäteet ja nopeus ennallaan

Koska uusien hävittäjien toimintasäde on noin 500 kilometriä, Suomen pitää Purasen mukaan kyetä operoimaan koneillaan yhtä aikaa kahdella eri suunnalla riittävällä määrällä neljän koneen parvia.

– Vain ilmassa olevat koneet tuottavat torjuntavoimaa, entinen Ilmavoimien komentaja Puranen kirjoittaa.

Määrän säilyttämistä ennallaan puolustaa hänen mukaansa myös se, etteivät uusien koneiden toiminta-ajat ole pidempiä tai aseistaminen ja tankkaaminen nopeampaa kuin Horneteillakaan.

– Toki hävittäjät ovat tehokkaampia kuin Hornet, mutta niin ovat myös uuden koneen ilmassa olevat vastustajatkin, Puranen kirjoittaa.

Suomen puolustukseen osoitetut resurssit ovat ennallaan, joten mittavampaan konehankintaan ei ole tällä hetkellä edellytyksiä.

– Hieman yksinkertaistaen voidaan todeta, että tällä hetkellä meillä on resurssit reilun 60 hävittäjän Ilmavoimien ylläpitoon, Puranen päättelee.

Suomi päättää Hornetien seuraajien hankkimisesta vuonna 2021 ja ensimmäisten koneiden on määrä tulla käyttöön ensi vuosikymmenen puolivälissä. Ehdolla seuraajiksi ovat amerikkalaiset F-35A ja F/A-18 Super Hornet, ruotsalainen Saab Gripen E, ranskalainen Dassault Rafale ja yhteiseurooppalainen Eurofighter Typhoon.