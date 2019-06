Puolustusministeri Kaikkonen viihtyy sopivan sotilaallisessa tunnelmassa

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) kertoo kotiutuneensa Helsingin Kasarmitorin liepeessä sijaitsevaan ministeriöönsä hyvin. Tunnelma on sopivan sotilaallinen, hän naurahtaa istahtaessaan nojatuoliin, jonka vieressä pönöttää Suomen valtiolippu ja takana upseerin muotokuva.

Ministerin aikataulukin on sotilaallisen tiukka. Heti haastattelun jälkeen matka jatkuu loppuviikoksi kansainvälisiin kokouksiin Berliiniin, Brysseliin ja Liettuan Klaipedaan. Keskiviikkona Kaikkonen osallistuu ensimmäiseen Nato-kokoukseensa.

– Siellä on eri aiheita esillä, esimerkiksi edelleen vaikea Afganistanin tilanne ja Isisin vastainen taistelu. Oletan, että myös erilaiset kyber- ja hybridiuhat ovat keskustelussa, ja voisin kuvitella, että myös jännitteisestä Iranin tilanteesta puhutaan.

Puolustusministeri luonnehtii Yhdysvaltojen ja Iranin välistä tilannetta räjähdysherkäksi. Kaikkien etu on, että sota vältetään, hän painottaa.

– Tärkeintä olisi, että tilanne saataisiin ripeästi rauhoittumaan. Siellä on nähtävästi oltu hyvin lähellä vakavampaa sotilaallista konfliktia, ja sellaisen seuraukset voisivat olla arvaamattomat. EU:n pitää tehdä siinä voitavansa, ja ennen muuta YK:n pitää toimia. Jäitä hattuun ja keskustellen eteenpäin, mutta tilanne on kyllä tällä hetkellä hyvin räjähdysherkkä.

Kansalaispalvelus koskisi varusmiesikäluokan naisia

Kaikkonen kertoi viime viikolla Lännen Median haastattelussa haluavansa selvittää, olisiko naisten kansalaispalvelukselle tilausta. Nyt hän sanoo, että asian selvittäminen voisi alkaa jo eduskunnan syyskaudella osana laajempaa asevelvollisuuden kehittämistyötä.

– Mielestäni naisten kansalaispalvelus olisi luontevaa arvioida siinä yhteydessä. Hallitusohjelmassa on sovittu, että asiaa selvittämään nimetään parlamentaarinen työryhmä.

Kaikkonen on ajatellut, että kansalaispalvelus voisi olla kahden tai kolmen kuukauden mittainen ja se voisi sisältää erilaisia yhteiskuntaa hyödyttäviä tehtäviä ja koulutusta, josta olisi hyötyä myös osallistujille itselleen.

– Omassa ajattelussani se koskisi kaikkia varusmiesikäluokan naisia, mutta sekin varmaan kuuluu selvitettäviin asioihin, hän vastaa kysymykseen, olisiko kansalaispalvelus naisille vapaaehtoinen vai pakollinen.

Sellaista mallia Kaikkonen ei aja, jossa naisille tulisi pakollinen asevelvollisuus samalla tavalla kuin miehillä on.

– Meillä ei ole siihen resursseja eikä kasarmeja eikä oikeastaan tarvettakaan.

Kaikkonen ei myöskään lämpene edeltäjänsä Jussi Niinistön (sin.) ajatukselle maanpuolustusverosta, joka perittäisiin heiltä, jotka eivät suorita varusmiespalvelusta.

– En ole tällaista esittämässä, mielestäni nykyinen verojärjestelmä on aivan hyvä pohja myöskin jatkolle. Tietenkin kysymys on siitä, mitä sillä maanpuolustusverolla tarkoitettaisiin, mutta en ole erityisesti uusien verojen ystävä.

Hävittäjien hintahaarukka tarkennettava

Hävittäjähankinnat etenevät Kaikkosen mukaan aikataulussa. Hänen mukaansa viisi vaihtoehtoa vertaillaan ja testataan perusteellisesti.

– Kaikilta on saatu alustavat tarjoukset. Tänä syksynä lähetetään tarkentavat tarjouspyynnöt kaikille viidelle toimittajalle, ensi vuosi vielä neuvotellaan ja lopullinen hankintapäätös eli valinta tehdään vuonna 2021. Tällä sitten on tarkoitus pärjätä 2050–2060-luvulle asti.

Hintahaarukka on yhä 7–10 miljardia, mutta puolustusministerin mukaan sitä on lähitulevaisuudessa tarkennettava. Hänen mukaansa siitä lähdetään, että rahat eivät ole pois esimerkiksi vanhustenhuollosta tai koulutuksesta.

– Valtion budjetti on kokonaisuus, ja tämä hankinta vaikuttaa käytännössä koko ensi vuosikymmenelle. Osa valtion tuloista tulee verotuloina ja osa on jouduttu lainallakin kattamaan, mutta tämä on onneksi kertaluonteinen investointi.

Tulevien hävittäjien käyttökustannukset mahdutetaan Kaikkosen mukaan nykyisen puolustusbudjetin raameihin.

– Puolustusvoimien käyttöbudjettia ei ole tarkoitus tällä hankinnalla sitten jatkossa paisuttaa.

Hävittäjien lisäksi meripuolustukseen hankitaan neljä uutta laivaa. Tämä vaatii Kaikkosen mukaan vielä jatkoneuvotteluja.

– Tavoite on, että laivat rakennetaan Suomessa Rauman telakalla ja että ensimmäisen rakentaminen voisi alkaa 2022 ja viimeinenkin olisi valmis 2028.

Ruotsin kanssa ilmavalvontaa

Ensi viikolla puolustusministeri vierailee Tukholmassa ja Tallinnassa tapaamassa Ruotsin ja Viron ministerikollegoita. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomen ja Ruotsin välistä puolustusyhteistyötä edelleen syvennetään. Kaikkosen mukaan se voisi käytännössä tarkoittaa yhteisen harjoittelutoiminnan lisäksi esimerkiksi ilmavalvontayhteistyön tiivistämistä.

– Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö on tiivistynyt viime vuosina, ja hyvä niin, itse aion tällä linjalla jatkaa. Ruotsi on meille luontaisin kumppani, mitä tältä maapallolta löytyy.

Tulevassa ohjelmassa on myös tutustumiskiertue Suomen varuskuntiin.

– Nykyinen varuskuntaverkko tarvitaan. Toivottavasti sen tyyppistä keskustelua ei tarvitse lähitulevaisuudessa aloittaa, että sitä pitäisi karsia.

Arvosti Virolaisen maanläheistä tyyliä

Elokuussa Kaikkosella on edessään myös keskustan puheenjohtajaehdokkaiden paneelit eri puolilla Suomea.

– Tässä pitää aloittaa projekti keskustan itseluottamuksen palauttamiseksi. Olen täysin vakuuttunut, että lähitulevaisudessakin keskikentälle tarvitaan mieluummin suomalaisia yhdistävä kuin hajottava voima.

Kaikkonen mainitsee esikuvakseen legendaarisen Johannes Virolaisen.

– Yhtä on vaikea nostaa ylitse muiden, mutta mainittakoon, että Virolainen oli maanläheinen kansanmies, jonka tyyliä arvostin. En koskaan unohda, että nuorena poliitikkona sain häneltä kannustusta. Sain myös kunniatehtävän toimia yhtenä arkunkantajana hänen hautajaisissaan vuonna 2000.

Jos Kaikkonen valitaan puheenjohtajaksi, puolustusministerin salkku vaihtunee painavampaan valtiovarainministerin salkkuun. Vaihto voi tosin siirtyä EU-puheenjohtajakauden yli, jos tuleva puheenjohtaja niin päättää.

– Varmasti on perusteltuja paineita siirtyä valtiovarainministeriöön, koska rooli on niin keskeinen kaiken politiikan kannalta. Mutta myös ajoitus on harkittavissa, ei siihen mitään kiveen hakattua sääntöä ole, että se pitää samana päivänä ottaa.

Takavuosien ehdollista vankeustuomiota Kaikkonen kuvailee harmittavaksi asiaksi historiassaan, joka nousee aika ajoin esille. Uutta on hänen mukaansa se, että oikeuskansleri on nyt todennut, että se ei ole este hänen ministeriydelleen – ei valtiovarainministeriydellekään.

– Mutta totta kai jos halutaan täydellinen, virheetön paketti keskustan puheenjohtajaksi, niin sitten täytyy katsoa muita vaihtoehtoja.

Kaikkonen tuomittiin ehdolliseen vankeuteen vuonna 2013 luottamusaseman väärinkäytöstä Nuorisosäätiön vaalirahoitusjutussa.