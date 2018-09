Puolustusministeri Niinistö: Lait kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi kiinteistökaupoissa etenevät suunnitellusti

Hallituksen lakiesitys kansallisen turvallisuuden varmistamisesta kiinteistökaupoissa etenee suunnitellusti. Näin sanoo puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) tiedotteessaan.

Hänen mukaansa esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuun loppupuolella, jolloin se ehdittäisiin käsitellä nykyisen eduskunnan aikana. Lakien on määrä tulla voimaan vuoden 2020 alusta.

Niinistö sanoo, että viime päivien uutisointi on ymmärrettävästi herättänyt kansalaisten huolen siitä, minkälaiset tahot voivat hankkia ja omistaa kiinteistöjä Suomessa. Hänen mukaansa valmisteilla olevat lait parantaisivat valtion mahdollisuuksia puuttua kansallista turvallisuutta vaarantaviin toimiin.

KRP toteutti jättioperaation Turun saaristossa, jossa tehtiin kotietsintöjä 17 paikassa. Tutkinta liittyi talousrikosepäilyihin, ja kaikki tutkitut kiinteistöt olivat epäiltynä olevan suomalaisen osakeyhtiön kiinteistöjä.

KRP ei ole vahvistanut yhtiön nimeä, mutta sen perusteella, millä kiinteistöillä poliisi on viikonloppuna nähty, kyse on Airiston Helmi Oy:stä. Yhtiön hallituksessa on eri aikoina istunut kolme venäläistä, kaksi italialaista ja kaksi puolalaista henkilöä.

Yhtiö on tehnyt kiinteistökauppoja esimerkiksi keskeisten laivaväylien läheltä. STT:n tietojen mukaan Airiston Helmi on ollut Puolustusvoimien huolenaiheena pitkään.

Valtiolle etuosto-oikeus

Suomessa ei ole voimassa sääntelyä ulkomaalaisten kiinteistöomistuksesta.

Puolustusministeriössä on kaavailtu muun muassa, että Eta-alueen ulkopuolinen ostaja tarvitsisi tulevaisuudessa luvan kiinteistön ostamiseen, jos se on strategisen kohteen lähellä.

Lisäksi suunnitelmien mukaan valtio on saamassa etuosto-oikeuden esimerkiksi, jos ostettava kiinteistö sijaitsisi maanpuolustuksen, rajaturvallisuuden ja rajavalvonnan tai alueellisen koskemattomuuden turvaamisen kannalta merkittävällä alueella.

Asiaa koskeva mietintö oli kesällä lausuntokierroksella. Niinistön mukaan lakiesitys siirtyy seuraavaksi oikeusministeriöön laintarkastukseen.