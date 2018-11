Puolustusvaliokunnan jäsenet ovat huolissaan laivakaupan riskeistä – Miten pieni telakka pystyy venymään 600 miljoonan euron projektiin?

Eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenet ovat huolissaan siitä, että puolustusvoimat tilaa neljä uutta Pohjanmaa-luokan alusta varsin pieneltä ja uudelta yritykseltä, Rauma Marine Constructions Oy:ltä. Valiokunnan jäsenet myöntävät, että hankkeeseen liittyy riskejä. Miten pieni, 77 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä telakka pystyy venymään 600 miljoonan euron projektiin?

– Onhan siinä aina riski ja kun asetelma on se, ettei ole kuin yksi todennäköinen tekijä. Silloin neuvotteluasetelma on hankala, kertoo Markus Mustajärvi (vas.).

Hän on kuitenkin tyytyväinen yhdessä muiden valiokunnan jäsenten kanssa siitä, että kyseessä on Suomessa oleva telakka.

– Jos tilaus lujittaa teollista perustaa Suomessa laajemminkin se on hyvä ja tavoiteltava asia, mutta ongelmana on se, ettei ole muita tarjoajia.

Onko vaihtoehtoja?

Vihreiden Krista Mikkonen pitää riskinä sitä, että pieni telakkaa on rakentamassa ensimmäisiä tämän tyyppisiä laivoja. Marisanna Jarva (kesk.) kertoo, että kyseessä on vasta muutaman vuoden toiminut yritys, jolla tosin on aikaisempaa kokemusta laivateollisuudesta. Hän muistuttaa, että esisopimus on tehty, mutta se ei ole sitova.

– Vakavalla tasolla käydään arviota siitä, mitkä ne riskit ovat ja mikä on se vaihtoehto b, Jarva sanoo ja jatkaa.

– Tietysti olisi hienoa, jos maailman parasta laiva- ja telakkateollisuutta pystyttäisiin hyödyntämään.

Jari Ronkainen (ps.) sanoo, että riskejä on olemassa aina, kun tehdään kauppaa, mutta pitää muistaa tilauksen työllisyysvaikutukset.

Timo Heinonen (kok.) ei lähde arvioimaan riskejä, mutta sanoo, että projekti on menossa hyvään suuntaan ja ratkaisut ovat löytymässä. Hän korostaa Suomen poikkeuksellisia olosuhteita, jäätä ja matalaa saaristoa, joten mistään muualta ei löytynyt valmista laivaa. Heinonen arvioi, että tulevat laivat herättävät kiinnostusta muualla.

Paljon haasteita

Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd.) sanoo, että valiokunnassa vierailleiden asiantuntijoiden ja mediassa olleiden kommenttien pohjalta on syntynyt käsitys, että hankkeessa on paljon haasteita.

– Mutta samaan aikaan haluan sanoa painokkaasti sen, että olemme myös yksituumaisia siitä, että pidämme tärkeänä, että laivatilaus tulee Suomeen ja tämä vahvistaa suomalaista työllisyyttä ja antaa hyvän pohjan laivateollisuuden osaamisen kehittämiselle.

Kari ei lähde kommentoimaan mahdollisia haasteita ja riskikeskusteluja, mutta sanoo, että yritys on vielä varsin pieni toimija, joten on varmistettava, että hanke on toteutettavissa kotimaisin voimin.

– Jos tämä tilaus osataan viedä maaliin, tämän hankkeen peräaallossa tulee suomalaiseen laivanrakentamiseen paljon muutakin hyvää, koska sotalaivojen rakentaminen vaatii omanlaistansa teknologiaa.

Yrityksellä pitkä historia

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) kertoo, että yrityksen omistussuhteissa on tapahtunut muutoksia, mutta yrityksellä on pitkä historia ja sillä on osaamista.

– Asia on erittäin kriittisessä valossa arvioitu silloin, kun sopimusneuvotteluihin lähdettiin puolustusvoimien taholta, Kanerva sanoo.

Kanervan mukaan koko ajan seurataan ja valvotaan sitä, että kaikki menee niin kuin kirjoissa ja kansissa on sovittu.

– Mitään merkkejä siitä, että riskit realisoituisivat, ei ole näköpiirissä, Kanerva sanoo.

Timo Heinonen (kok.) ei lähde arvioimaan riskejä, mutta sanoo, että projekti on menossa hyvään suuntaan ja ratkaisut ovat löytymässä. Hän korostaa Suomen poikkeuksellisia olosuhteita, jäätä ja matalaa saaristoa, joten mistään muualta ei löytynyt "valmista" laivaa.

Myös Mikkonen muistuttaa Suomen poikkeuksellisista olosuhteista ja sanoo, että telakalla on haasteita, rakennettaisiin laivat missä tahansa.

Kauppa jakaantuu useille vuosille

Rauma Marine Constructions Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa vakuuttaa, että Rauman telakka pystyy selviytymään hankkeesta, vaikka kyse on todella mittavasta projektista. Monet ovat spekuloineet sillä, miten 78 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä telakka pystyy toteuttamaan 600 miljoonan euron projektin.

– Kun hanke on noin pitkä, vuositasolla puhutaan 50-150 miljoonan euron liikevaihtovälistä. Silloin ollaan sopivan kokoisen telakkaympäristön liikevaihtotasossa, Heinimaa sanoo ja jatkaa.

– Se näyttää kertakauppana isolta summalta ja sitähän se on, mutta kun se jaetaan useille vuosille, se tasoittuu aika paljon.

Talouden asiantuntijat ovat kysyneet, miten yrityksen käyttöpääoma riittää projektin läpiviemiseen. Hieinimaa korostaa verkoston rakentamisen merkitystä, jossa kaikilla osapuolilla on oma roolinsa maksuaikataulujen ja muiden järjestelyjen kautta.

– Sen tavoitteena on turvata se, että on riittävät resurssit toteuttaa hanketta.

"Puolalaisia ja virolaisia hitsareita"

Heinimaan mukaan työvoiman ja materiaalien hankinta etenee ja siinä mielessä edetään hyvään suuntaan. Raumalla keskitytään projektin johtamiseen, ohjaamiseen ja suunnittelemiseen, jossa verkkoyhtiöt ovat mukana. Materiaalihankintoja ja laitetoimituksia tehdään eri paikkakunnilla.

– Teräs- ja varustelutuotannon ihmiset eivät ole lähtökohtaisesti meidän palkkalistoilla. He ovat pääasiassa verkkoyhtiöiden palkkalistoilla.

Heinimaan mukaan Suomessa kärsitään resurssien niukkuudesta, kun puhutaan aidosti tekevistä käsipareista, joten laivoja tulee rakentamaan "monikielinen porukka".

Hän huomauttaa, että hitsauskoulutus on Suomessa hyvin pientä, mitä se on historiassa ollut, joten työntekijöitä tulee ulkomailta.

– Raumalla on varmasti puolalaisia, virolaisia ja latvialaisia hitsareita, Heinimaa kertoo.

Heinimaa pitää korvettien rakentamista monin tavoin merkittävänä hankkeena. Kyse on merivoimien suurimmasta hankinnasta kautta aikojen, aluskannan kehittämisestä, jatkuvuudesta ja huoltovarmuudesta.

– Tämä antaa Raumalle tilauskantaa vuoden 2025 loppuun asti ja tämä antaa nuorelle yhtiölle uskottavuutta, Heinimaa sanoo.

Rakentamissopimus lähikuukausina

Heinimaa arvioi, että rakentamissopimus puolustusvoimien kanssa allekirjoitetaan lähikuukausina.

– Sopimusdokumentaatio tulee olemaan erittäin laaja, joten siinä tulee olemaan kohtuullisen paljon läpikäytävää ja neuvoteltavaa, jotta siitä syntyy sellainen dokumentaatio, jonka kanssa osapuolet pystyvät toteuttamaan tämän hankkeen, Heinimaa kertoo.

Heinimaan mukaan kyse on tekniikkaan, talouteen ja juridiikkaan liittyvistä asioista.

– Kun puhutaan hankkeesta, jonka pituus on seitsemän-kahdeksan vuonna, siinä ehtii tapahtua paljon asioita. Se vaati dokumentaatiolta erityistä laatua.

Oikean hinnan löytäminen iso haaste

Puolustusministeriöstä kerrotaan, että rakentamissopimus pyritään allekirjoittamaan mahdollisimman nopeasti, viimeistään ensi vuoden ensimmäisten kuukausien aikana.

– Periaatteellisella tasolla yhteisymmärrys kriittisistä kysymyksistä on saavutettu ja se oli meille tärkeä välietappi. Siltä pohjalta aletaan tekemään rakentamissopimusta, kertoo puolustusministeriön tiedotuspäällikkö Eemeli Peltonen.

Peltosen mukaan sopimuksen valmistelussa on käytetty erityisen paljon huomiota epätyypillisiin riskeihin ja niihin varautumiseen, joilla varmistetaan se, että sopimus on vastuullinen.

– Iso haaste on ollut laivan oikean hinnan määritteleminen, koska ei ole kilpailutilannetta. Turun telakka ei ollut käytettävissä ja Helsingin telakan käyttö oli omistusjärjestelyistä johtuen ongelmallista, joten Rauman telakalle ei lopulta löytynyt kotimaista kilpailijaa, Peltonen sanoo ja jatkaa.

– Kilpailutilanne on aina lähtökohta ja tavoite. Nyt lähdettiin neuvottelemaan sopimusta, joka vastaa samaa tilannetta kuin se, että sopimus olisi määräytynyt markkinaehtoisesti.

Huoltovarmuus puoltaa kotimaata

Peltonen kertoo, että huoltovarmuussyistä laivat on päätetty rakentaa kotimaassa. Laivan rakentamisen hinnan tulee olla läpinäkyvä ja EU-säännökset edellyttävät, ettei laivojen hankintaan saa sisältyä kilpailua vääristäviä elementtejä. Hankinnan maksut eivät saa tukea muita projekteja, esimerkiksi siviililaivojen rakennusta.

– Puolustusministeriölle on annettu 1,2 miljardia euroa, josta noin puolet menee laivan rakentamiseen ja puolet taistelujärjestelmiin. On tärkeää, että sillä rahalla saadaan suorituskykyiset sotalaivat.

Peltosen mukaan puolustushallinto haluaa varmistaa, että sopimus on hankkijan kannalta vastuullinen. Toiseksi Rauman telakka on liikeyritys, joten rakentamissopimuksen on oltava sille kannattavaa bisnestä.

Peltosen mukaan kyse on poikkeuksellisen suuresta ja vaativasta hankinnasta. Hän muistuttaa, että Raumalla on tehty sotalaivoja aikaisemminkin ja Suomessa on hyvää laivateknistä osaamista.