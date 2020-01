Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kanerva: Irakin tilanne saattaa olla suomalaisen rauhanturvaamisen historian vaarallisin

Eduskunnan puolustusvaliokunta on saanut selvityksen tilanteesta Irakin rauhanturvaoperaatiossa, jossa Suomella on noin 80 hengen vahvuinen osasto. Valiokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) kertoi valiokunnan ylimääräisen kokouksen jälkeen, että akuutti tilanne on nyt ohi.

– Suomi haluaa olla vakauttamassa tilannetta. Kaikki mahdollinen pitää tehdä jännityksen lievittämiseksi.

Kaikki haluavat nyt välttää sen, että kriisi riistäytyisi käsistä.

– Kymmenen vuoden työ Isisin vastaisessa taistelussa valuisi hiekkaan, Kanerva kuvasi seurauksia.

Kanervan mukaan suomalaisten tilanne Irakissa on hyvin hallinnassa ja tehtävä tulee jatkumaan.

Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti ja jos tarve on, suomalaisosasto voidaan vetää pois noin vuorokauden sisällä.

– Tilanne, jossa Suomi osana kansainvälistä yhteisöä toimii, lienee meidän rauhanturva- ja kriisinhallintahistoriamme kaikkein vaarallisin, Kanerva sanoi.

Suurin ongelma nykytilanteessa on Kanervan mukaan se, miten rauhanturvaajien omaiset ja läheiset kokevat tilanteen.

Vaikka tilanne on rauhoittunut, kukaan ei pysty sanomaan, miten tästä mennään eteenpäin, Kanerva sanoi.

– Kostonkierre on edelleen reaalinen, ja se voi ilmetä hyvin monella eri tavalla ja eri maantieteellisillä alueilla tässä vaiheessa.

Kanervan mukaan on päivänselvää, että jos kansainvälinen yhteisö joutuisi vetäytymään, Iranin merkitys koko Lähi-idän voimatekijänä kasvaisi merkittävästi.

– Tämä on käänteinen perustelu sille, että kansainvälisen yhteisön, Suomen osana sitä, pitää olla siellä jatkossakin mukana.

"Irakin oman vastuun täytyy kasvaa"

Kanerva kertoi eduskunnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa myös sen, mitä todettiin silloin, kun mandaatti peshmerga-joukoista oli eduskunnassa käsittelyssä.

Tuolloin puolustusvaliokunta alleviivasi Kanervan mukaan sitä, että tilanne alueella on epävakaa ja nopeat muutokset ovat täysin mahdollisia ja niihin pitää varautua. Toinen asia oli, että suomalaisiin kohdistuva sotilaallinen turvallisuusuhka on otettava tosissaan ja vakavasti.

– Silloin todettiin, että vaativien neuvontatehtävien kysyntä kansainvälisesti tulee olemaan enemmänkin lisääntymään päin.

Kanervan mukaan tuolloin lisäksi korostettiin, että Irakin oman vastuun täytyy kasvaa ja Irakia täytyy auttaa sisäisesti voimistamaan itseään.

"Päätökset vetäytymisestä tehdään yhdessä"

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoivat keskiviikkona, että Suomi päättää suomalaisjoukkojen mahdollisesta vetämisestä Irakista yhteistyössä muiden äärijärjestö Isisin vastaiseen operaatioon osallistuneiden maiden kanssa.

– Rauhanturvaajaoperaatiossa on tilanne, jossa yksi maa ei voi tehdä pelkästään kansallista päätöstä, vaan kaikki turvallisuus- ja evakuointisuunnittelu täytyy tehdä tällaisessa operaatiossa yhdessä, Haavisto sanoi.

Haavisto kertoi lisäksi keskustelleensa Irakin ulkoministerin kanssa ja kysyneensä tältä, mikä on ulkoministerin kanta suomalaisiin rauhanturvaajiin. Haavisto sanoi irakilaisten vakuuttaneen, että joukot ovat tervetulleita ja haluttuja.

Irakin parlamentti on aiemmin vaatinut maan hallitusta poistamaan Yhdysvaltojen johtaman Isisin vastaisen liittouman joukot maasta. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan näköpiirissä, että Irakin hallitus toteuttaisi parlamentin toiveen.

Kanerva huomautti, että Irakin parlamentin kokoonpano oli päätöksenteossa "kauniisti sanottuna vähän sattumanvaraista". Läsnä oli ainoastaan shiiapuolueen edustajia, ei Kurdistanin tai sunnien edustajia.

– Sopimus Suomen osallistumisesta OIR-operaatioon on valtioiden välillä tehty, hallitusten välinen ratkaisu.

– Meidät on toivotettu tervetulleeksi, ei tervemenneeksi, Kanerva sanoi.