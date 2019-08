Puolustusvoimain komentaja Kivinen: Turvallisuuspolitiikan marssijärjestys on selvä

Maavoimien toisen saapumiserän alokkaat vannovat tällä viikolla sotilasvalansa tai antavat juhlallisen vakuutuksen. Alokas Timo Kivinen oli samassa tilanteessa Lappeenrannassa kesällä 1978. Ajatus sotilasurasta oli syntynyt jo aiemmin kotitalon lähellä harjoitelleita sotilaita seuratessa, eikä oma palvelusaika kipinää sammuttanut.

Lappeenrannassa koko joukkueen majoittaneesta tuvasta on tultu komentaja virkahuoneeseen Pääesikunnassa. Varusmiesten koulutus on 40 vuodessa muuttunut paljon, mutta jotain on myös pysynyt samana.

– Vaikka informoimme nuoria ihan eri tavalla, niin kyllä nytkin nuoret saavat odotukset alkavasta varusmiespalveluksesta omilta kavereilta. Ei omat pojatkaan minulta mitään kysyneet vaan kavereilta, Kivinen naurahtaa STT:n haastattelussa.

Ei ole siis yhdentekevää, millaisin tuntein kasarmeilta kotiudutaan. Kivisen mukaan pelissä ei ole vain Puolustusvoimien imago vaan se paljon puhuttu maanpuolustustahto laajemmin.

– Kaikista parhaiten me pystymme maanpuolustustahtoon vaikuttamaan sillä, että hoidamme koulutustehtävät joukko-osastoissa niin mallikkaasti, että nuoret siellä kokevat varusmiespalveluksen motivoivaksi ja sitä kautta vievät viestiä omiin lähipiireihinsä, Kivinen linjaa.

Liikuntakipinä olisi tärkeä sytyttää

Kivinen kehuu pariinkin otteeseen suomalaista koulujärjestelmää ja korkeaa sivistystasoa, joka mahdollistaa koulutuksen lyhyessä palvelusajassa vaativiinkin tehtäviin. Samaa perua on nuorten kriittinen asenne, joka komentajan mukaan ”sparraa” myös Puolustusvoimia.

– Nuoret ovat kasvaneet siihen. He kyllä antavat palautetta, ja me myös pyydämme sitä, Kivinen vakuuttaa.

Himoliikkujana tunnetun Kivisen saa sentään hiukan huolestumaan, kun puheeksi tulee nykyvarusmiesten fyysinen kunto. Puolustusvoimat pyrkii siihen, että liikuntainnostus tarttuisi varusmiesaikana mahdollisimman moneen. Teknistyvässä sodankäynnissä hyvä kunto ei ole Kivisen mukaan menettänyt merkitystään.

– Olen sanonut, että vaikka hyvä kunto on sotilaille tärkeä, se myös maksaa näin varttuneempana itsensä takaisin parempana elämänlaatuna. Se on yhteiskunnallisestikin tärkeä asia, Kivinen sanoo.

Erikoiskurssilla ateria kahdessa minuutissa

Omasta kropastaan ja henkisestä kantistaan Kivinen on ottanut mittaa muun muassa Yhdysvaltain armeijan erikoisjoukkojen Rangers-kurssilla 1980-luvun alkupuolella. Parin kuukauden rääkin selvitti loppuun vain puolet osallistuneista, kun taistelutilanteen paineet pyrittiin luomaan mahdollisimman realistisiksi.

– Nuorena tietysti halusi oppia kaikkea ja vähän varmasti kokeilla rajoja. Kyllä se oli opettavainen kokemus, Kivinen kertoo syitä osallistumiselle.

Kurssin yksi piirre olivat muun muassa niukat ruokailuajat: lounaaseen ja päivälliseen oli varattu kaksi minuuttia, ”päivän tärkeimpään ateriaan” aamiaiseen kolme.

– Ettei olisi tarvinnut hotkia, Kivinen naurahtaa.

Nykyisin hän vakuuttaa syövänsä ihan rauhallista tahtia, joskin epäilee samalla, että vaimolla saattaa olla asiasta erilainen käsitys.

"Puolustusvoimien roolista Suomessa ei epäselvyyttä"

Kivisen mukaan Suomen kaltaisessa demokratiassa Puolustusvoimat toteuttaa poliittisten päättäjien tekemiä linjauksia eikä siinä ole hänelle tai Puolustusvoimille mitään epäselvää.

– Suomen valtiojohto johtaa ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, ja Puolustusvoimat, siltä osin kun sen toiminta siihen liittyy, toteuttaa tuota politiikkaa, Kivinen sanoo.

Hänelle ei kysyttäessä tule mieleen tapauksia, jolloin Puolustusvoimien roolista olisi ollut tässä suhteessa epäselvyyttä.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) totesi lauantaina Uutissuomalaisen haastattelussa, että Puolustusvoimain komentaja Kivisen on oleellista ymmärtää asemansa poliitikkojen määrittämän politiikan toteuttajana. Rinteen haastattelussa ei mainittu esimerkkiä siitä, milloin näin ei olisi tapahtunut.

Kivinen toteaa STT:lle, että ei koe lausunnon olevan häntä vastaan.

Kivinen aloitti uudessa tehtävässä viime torstaina eli samana päivänä kun miinalaiva Hämeenmaa loukkasi Venäjän alueellista koskemattomuutta itäisellä Suomenlahdella. Alueellisen koskemattomuuden tehtävää suorittanut alus oli Merivoimien mukaan syvimmillään 600 metriä Venäjän aluemeren puolella.

Kivisen mukaan valtiorajarikkomus on aina vakava asia, olipa alueellisen koskemattomuuden loukkaus kuinka pieni tahansa. Tapaukset ovat onneksi harvinaisia, Kivinen muistelee edellisestä tapauksesta Venäjän rajalla olevan jo yli 20 vuotta.

– Tässä nyt sitten näin kävi. Asia tutkitaan ja sitten selviää, missä on parantamisen varaa, Kivinen sanoo.