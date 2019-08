Puolustusvoimain komentaja Ruotuväessä: Naiset ja miehet samaan tupaan

Puolustusvoimain uusi komentaja, kenraali Timo Kivinen on valmis laajentamaan naisten ja miesten yhteismajoitusta varusmiespalveluksessa.

Tänä vuonna varusmiespalvelukseen astui ennätysmäärä naisia, 1100.

– On positiivista, että naisten määrä on kasvanut. Muissa Pohjoismaissa yhteismajoitus toimii. Yhteismajoitus kasarmeilla edistäisi myös tilankäytön optimointia. En näe mitään estettä, etteikö voitaisi osana Koulutus 2020-hanketta tätäkin kokeilla. Asiaa on harkittu jo pidemmän aikaa, Kivinen toteaa Ruotuväessä, joka on Puolustusvoimien uutislehti.

Ruotuväen mukaan tällä hetkellä yhteismajoitus toteutuu vain harjoituksissa ja laivapalveluksessa.

Yhteismajoituksen lisäämistä on perusteltu tasa-arvolla. Yhteismajoituksella halutaan myös välttää naisten etäännyttämistä muista palvelustovereista, ja yhteistuvissa tietokin kulkee paremmin.