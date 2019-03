Puolustusvoimain tulevan komentajan nimitys lykkääntyy hallituksen eron vuoksi, kertoo puolustusministeriö.

Ministeriö pyysi nimitysasiaan oikeuskanslerin kannanottoa. Oikeuskanslerin linjauksen mukaan valtioneuvoston ratkaisuesitys komentajan nimitysasiassa ei ole rutiiniluonteinen tai juokseva asia, joka sisältönsä perusteella kuuluisi toimitusministeristön toimivaltaan ainakaan tässä vaiheessa, ministeriö kertoo.

Ministeriön mukaan nimitys pyritään esittelemään pikaisesti eduskuntavaalien jälkeen uuden hallituksen aloitettua toimintansa.

Puolustusvoimain nykyinen komentaja Jarmo Lindberg siirtyy reserviin elokuun alussa.

Oikeusministeriö: Toimitusministeristö voi nimittää tiedusteluvalvontavaltuutetun

Oikeusministeriön mukaan tiedusteluvalvontavaltuutetun nimitys voidaan tehdä hallituksen erosta huolimatta. Oikeusministeriö ilmoittaa selvittäneensä oikeuskanslerilta, että toimitusministeristö voi tehdä nimityksen.

Tiedusteluvalvontavaltuutettu toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä ja hänen tulee olla viranhoidossaan itsenäinen ja riippumaton. Hän valvoo tiedustelutoiminnan lainmukaisuutta ja perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa. Valtuutettu valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Tiedusteluvalvontavaltuutetun virkaa on hakenut yhdeksän ihmistä, ja haastateltavat ehdokkaat on valittu ja kutsuttu. Haastatteluja ei ole vielä tehty.

– Valtuutetun virassa korostuu ei-poliittinen valvonta ja sen uskottavuus. Tämä ei ole luonteeltaan poliittinen virka, sanoi oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen STT:lle.

Timosen virkamiesesitys nimityksestä pyritään tekemään ennen vaaleja.

Perustuslakivaliokunta antoi nimityksestä lausuman viime torstaina ja ilmoitti kannattavansa oikeuskanslerinviraston kansliapäällikkö Kimmo Hakosta virkaan.

Timosen mukaan valiokunnan lausuma otetaan valintaprosessissa huomioon.

– Ennen kuin olemme edes haastatelleet hakijoita ei meillä ole käsitystä hakijoiden vertailusta, joten on mahdotonta sanoa mikä sen merkitys on.

Eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelua koskevat lait maanantaina. Lakien voimaantulo edellyttää, että laillisuusvalvonta on kunnossa, eli että tiedusteluvalvontavaltuutettu on aloittanut tehtävänsä. Lait voivat astua voimaan sen jälkeen kun presidentti on vahvistanut ne.