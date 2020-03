Puolustusvoimat: Suomalaissotilaat eivät ole altistuneet Pohjois-Norjan varuskunnassa havaitulle koronavirukselle

Pohjois-Norjassa noin 850 ihmistä on karanteenissa varuskunnassa havaitun koronavirustartunnan takia, kertoo Norjan puolustusvoimat. Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä sanomalehti Kaleva, joka kertoi, että Pohjois-Norjassa pidettävään sotaharjoitukseen on matkustanut myös 400 suomalaista varusmiestä ja Puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluvaa ihmistä.

Puolustusvoimista kerrotaan STT:lle, etteivät suomalaiset ole nykytietojen mukaan olleet missään tekemisissä karanteenissa olevan varuskunnan kanssa, eikä suomalaisia ole Norjassa karanteenissa.

– Pohjoisessa on käynnissä harjoitus, jossa on suomalaisia, norjalaisia ja ruotsalaisia mukana, mutta se on Lapissa Suomen puolella. Nykytietojemme mukaan harjoituksella ei ole ollut mitään kosketuspintaa tähän karanteenissa olevaan varuskuntaan, Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen sanoo.

Arhippaisen mukaan tartuntatapaus ei tällä tietoa vaikuta maanantaina Pohjois-Norjassa alkavaan Cold Response 2020 -sotaharjoitukseen. Harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimien mukaan 400 sotilasta Suomesta. He ovat varusmiehiä ja Puolustusvoimien henkilökuntaa Kainuun prikaatista ja Lapissa sijaitsevasta Jääkäriprikaatista.

Cold Response järjestetään Tromssan alueella. Karanteenissa oleva Skjoldin varuskunta sijaitsee runsaan sadan kilometrin päässä Tromssasta.