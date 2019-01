Puolustusvoimat hankkii vastatykistötutkia Israelista

Puolustusvoimat on hankkimassa vastatykistötutkia israelilaiselta Elta Systemsiltä . Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen tekemään kaupat.

Puolustusministeriön mukaan hankinnalla luodaan Maavoimille kyky paikantaa vastustajan tuliyksiköitä vastatykistötoimintaa varten.

Ministeriö kertoo, että hankittavat tutkat ovat moderneja monitoimitutkia, jotka soveltuvat vastatykistötoiminnan maalinosoituksen lisäksi samanaikaisesti myös tulenjohtoon ja ilmavalvontaan.

Hanke on kilpailutettu kansainvälisesti, ja järjestelmä on testattu Suomessa. Tutkajärjestelmät on määrä toimittaa Suomeen vuonna 2021. Sopimukseen sisältyy optio mahdollisille jatkohankinnoille.