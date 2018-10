Puolustusvoimat teki kaksi tutkintapyyntöä poliisille väitetyistä esteellisyystapauksista

Puolustusvoimien pääesikunnan oikeudellinen osasto on tehnyt kaksi tutkintapyyntöä keskusrikospoliisille virkamiesten väitetystä esteellisyydestä. Kyseessä on kaksi eri tapausta, joita oikeudellinen osasto on aiemmin selvittänyt sisäisenä laillisuusvalvonta-asiana.

Puolustusvoimat pyytää keskusrikospoliisia arvioimaan, onko tapauksissa syytä epäillä rikosta.

Puolustusvoimien viestintäjohtaja, eversti Sami Nurmi ei kerro, liittyykö toinen tai molemmat poliisille tehdyistä tutkintapyynnöistä Ilmavoimissa heränneeseen sukulaisten suosimisepäilyyn, josta muun muassa Keskisuomalainen kertoi elokuussa. Myöskään keskusrikospoliisi ei kommentoi tarkemmin tutkintapyyntöjen yksityiskohtia julkisuuslakiin vedoten.

Nurmi kuitenkin sanoo, että Puolustusvoimien oikeudellisen osaston oma selvitys Ilmavoimien suosimisepäilystä on yhä käynnissä. Hän ei osaa sanoa, kauanko selvitys kestää.

Oikeudellinen osasto aloitti elokuun lopussa selvityksen Ilmavoimissa esille tulleesta suosimisepäilystä, jonka mukaan Ilmasotakoulun johtaja, eversti Mikko Punnala olisi suosinut Lentoreserviupseerikurssin (LentoRUK) poikkeuksellisen lisähaun järjestelyissä poikaansa ja sukulaispoikaansa. Punnala on kiistänyt epäilyt.

Keskisuomalaisen tietopyynnöllä saamista asiakirjoista selvisi syyskuussa, että Punnala oli allekirjoittanut pyynnön tarkastella LentoRUK-haun kognitiivisten testien karenssin poistamista. Molemmat Punnalan sukulaiset olivat karsiutuneet haun kognitiivisissa testeissä aiemmin, mistä olisi tavallisesti seurannut kahden vuoden karenssi LentoRUKiin hakemiselle. Karenssi kuitenkin jätettiin huomioimatta kesällä järjestetyssä lisähaussa. Punnalan mukaan hänen toukokuussa allekirjoittamansa asiakirjan ja Lentoreserviupseerikurssin lopullisten valintojen välillä ei ole "missään tapauksessa minkäänlaista yhteyttä". Lue laajemmin asiasta tästä.

Oikeudellisen osaston tehtävänä on varmistaa Puolustusvoimien toiminnan lainmukaisuus ja oikeusturvan toteutuminen kaikissa tilanteissa.