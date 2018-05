Puolustusvoimat voi saada valtuudet puuttua lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten kulkuun

Hallitus haluaa Puolustusvoimille valtuudet puuttua lennokkien ja miehittämättömien ilma-alusten kulkuun. Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jolla uhkaavana pidettyjen laitteiden etenemistä voitaisiin estää joko teknisesti tai voimakeinoin.

Puolustusministeriön mukaan lailla pyritään suojautumaan ennen muuta ulkovaltojen sotilaallisia toimijoita ja niille toimivia tahoja vastaan. Puolustusvoimissa ja hallituksessa on jo pidempään pohdittu keinoja puuttua miehittämättömään ilmailuun, josta aiheutuvaa uhkaa pidetään merkittävänä. Suomessa on esimerkiksi tullut ilmi tapauksia, joissa miehittämättömällä ilma-aluksella on lennetty sotaharjoituksen tai varuskunta-alueen päällä.

Lakiin tulisi säännökset Puolustusvoimien toimivaltuuksista omassa käytössään olevilla alueilla ja niiden ulkopuolella. Yleisillä paikoilla toimintatavoista pitäisi sopia poliisin kanssa.