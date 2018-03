Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraalimajuri Timo Rotosen puhe Sotaveteraaniliiton juhlassa Jyväskylässä 18.3.2018

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, hyvät naiset ja herrat, arvoisa juhlayleisö

Viime vuonna 100–vuotiaan Suomen monimuotoiset juhlatapahtumat antoivat kaikille suomalaisille yhteistä iloa ja ylpeyttä, mutta varmasti toivat myös syvällisempää ajattelemisen aihetta.

Veteraani on käsite, jonka perussisältöä suomalaiselle ei tarvitse selittää. Kytkös löytyy kaikista suomalaisista perheistä ja suvuista. Veteraanitapahtumat, kuten tämä 52. sotaveteraaniviikko ovat hieno ja perinteikäs jatkumo maamme historiassa. Niiden kautta yhteys ja silta nuoriin suomalaisiin rakentuu luontevasti.

Te, arvoisat veteraanit olette pitkään taivaltaneet yhteistä matkaa sankarimme Suomen kanssa ja kokeneet sen kohtalon vaiheita! Olette nähneet yhteiskunnan muutosta ja kontrasteja eri aikoina.

Viime sodissamme teidän uhrauksenne olivat mittaamattomat niin kentällä kuin kotirintamalla. Monet uhrasivat nuoruutensa ja terveytensä isänmaan puolesta.

Sankarihautamme kertovat puhuttelevaa viestiä itsenäisyytemme kalliista ja karusta hinnasta. Silloiseen väkilukuun suhteutettuina menetykset ovat niin valtavia, että niitä on tänä päivänä nykyisissä olosuhteissa jopa vaikea hahmottaa. Puolustuksemme ei kuitenkaan olisi onnistunut ilman kansan ja kotirintaman laajaa tukea. Naisten osuutta puolustuksemme kestävyydessä ei voi myöskään korostaa liikaa.

Maan rakentaminen sodan jälkeen ja suomalaisen hyvinvointivaltion perustan luominen lankesi veteraanien tehtäväksi. Ilman veteraanisukupolven uurastusta emme olisi tässä. 100-vuotiaassa Suomessa hyvinvointi, koulutus, turvallisuus ja laaja vapaus tehdä asioita ovat itsestään selvyyksiä useimmille nuoremmille polville.

Teidän, maamme vaikeat vaiheet kokeneiden kertoma viesti on selvä: kalliilla lunastettua itsenäisyyttä tulee vaalia ja pyrkiä rauhassa elämään hyvässä maassamme. Viime itsenäisyyspäivänä tuhansien nuorten suomalaisten kunniavartiot sankarihaudoilla kertovat selkeästi, että viestinne ymmärretään ja sitä viestiä viedään uusien sukupolvien voimin.

Hyvät kuulijat,

Tänä vuonna 100 vuotta täyttävä Puolustusvoimat on koko olemassaolonsa ajan toteuttanut samankaltaista tehtävää. Se on vakaa, tuttu ja luotettava osa yhteiskuntaamme. Puolustusvoimien 100-vuotisjuhlavuoden teeman mukaan ”maanpuolustus kuuluu kaikille”.

Yleinen asevelvollisuus on peruspilari, jonka Suomi valtiona on pitänyt lujasti paikallaan ulkomaiden trendeistä huolimatta. Luopuminen siitä olisi ollut väärä ratkaisu ja useat länsinaapurit ovatkin joutuneet muuttamaan linjaansa. Euroopan maiden mielenkiinto kohdistuu jälleen yleiseen asevelvollisuuteen keinona ylläpitää sotilaalliset suorituskyvyt kustannustehokkaasti; viimeisimpänä sitä on väläyttänyt Ranska. Paluu vanhaan voi olla hankalaa; Ruotsille 10 vuotta sitten lakkautetun asevelvollisuuden palauttaminen on osoittautunut vaikeaksi.

Yleisen asevelvollisuuden vakaa kannatus on selkeä osoitus kansalaisten tahtotilasta. Suomen nuoret arvostavat varusmiespalvelusta ja saamaansa koulutusta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Palvelus koetaan koko perheen asiaksi ja samoin reservin harjoituksiin tullaan halulla ja työantajan tuella. Vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön eri muodoissa osallistutaan myös laajasti. Vuosittain näissä kehittyvät noin 45 000 reserviläisen tiedot, taidot ja toimintakyky.

Vastuu omasta puolustuksesta halutaan kantaa itse. Merkittävä voimavara ovat 900 000 koulutettua reserviläistä, joista suuri osa sijoitetaan sodan ajan joukkoihin. Loput heistä pitävät yhteiskunnan rattaat kriisissäkin pyörimässä ja tarvittaessa täydentävät sodan ajan kokoonpanoa.

Arvoisat kuulijat,

Viimeiset vuodet on turvallisuustilanne ympärillämme kehittynyt huonompaan suuntaan. Levottomuudet ja sota Euroopassa sekä sen liepeillä on jatkuvaa. Tilanteet kehittyvät huolestuttavan nopeasti, ilman ennakoivia sapelinkalisteluja. Terrorismi eri muodoissaan on jatkuvasti läsnä. Mihin satavuotias Suomi tässä virrassa kulkee?

Eduskunnan kesäkuussa 2017 hyväksymässä puolustuspoliittisessa selonteossa turvallisuustilannetta ja maanpuolustuksen ratkaisuja on arvioitu ja linjattu. Yli puoluekentän keskeisistä asioista ollaan yhtä mieltä.

Onko oma kykymme riittävä?

Tämän kysymyksen edessä on oltava rehellinen. On huomattava, että suorituskyky on suhteellista - vaatimustaso tulee verrata ja asettaa uhka-arvion ja ympäristön mukaan, ei omaan kehityshistoriaan katsoen.

Kauniiseen, epärealistiseen turvallisuuden haaveeseen piiloutuminen olisi itsepetosta. Talvisodan karu opetus tässä oli: heikon puolustusmateriaalin valmiuden korjaamiseksi Suomi joutui kalliiseen hintaan ostamaan ulkomailta hyvin rajallisesti tarjolla olevaa materiaalia periaatteella ”ostetaan, mitä saadaan”. Tämäkin kokemus korostaa normaaliolojen varautumisen tärkeyttä.

Materiaalista valmiutta on systemaattisesti kehitetty resurssimme huomioiden ja kokonaisuutena se on kohtuullisella tasolla. Parhaillaan valmistellaan kahta mittavaa strategisen tason hanketta. Muutamissa läntisissä naapurimaissamme on hiljattain merkittävästi jouduttu kohentamaan puolustusrahoitusta.

Puolustusvoimien valmiuteen liittyvää lainsäädäntöä on viime vuosien aikana uudistettu runsaasti. Lakimuutoksilla on pyritty takaamaan se, että Puolustusvoimat on tehtäviensä tasalla voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Erityisesti Maavoimien kykyä vastata nopeisiin uhkatilanteisiin on kehitetty parin viime vuoden aikana systemaattisesti ja merkittävästi; meri – ja ilmavoimilla se on lähtökohtaisesti korkea.

Viime kesänä lakia Puolustusvoimista muutettiin siten, että se sisältää uuden tehtävän osallistumisesta kansainvälisen avun antamiseen. Lainsäädäntöön lisättiin myös säännökset kansainvälisen avun pyytämisestä ja vastaanottamisesta.

Puolustusvoimille annettu uusi 3.tehtävä luo perustan sotilaallisten kykyjen käyttämiseksi tarvittaessa ja niin erikseen päätettäessä myös toisen valtion avuksi. Lakimuutosten myötä myös Suomen on mahdollista saada ulkomaista sotilaallista apua esimerkiksi maamme alueellisen koskemattomuuden valvomiseksi ja turvaamiseksi. Puolustusvoimat voi antaa apua myös toista suomalaista viranomaista tukeakseen. Apua voidaan antaa ja pyytää toiselta valtiolta, Euroopan unionilta tai kansainväliseltä järjestöltä.

Keskeinen työkalu kansainvälisen avun vastaanottamisen ja antamisen valmiuksien kehittämisessä on isäntämaatuen nimellä tunnettu järjestely, johon viitataan usein myös sen englanninkielisellä nimellä host nation support, HNS. Isäntämaan tuen ja siihen liittyvien sopimusten tarkoituksena on nopeuttaa ja tehostaa avun vastaanottoa eri tilanteissa. Isäntämaatuen toimeenpanosta ja sen laajuudesta päättää valtiojohto, kuitenkin aina tapauskohtaisesti.

Annettava tai vastaanotettava apu kattaa laaja-alaisesti kaikki sotilaallisen toiminnan osa-alueet. Apu voisi olla muun muassa tiedonvaihtoa, joukkojen ja alueiden käyttöä tai materiaaliapua. Esimerkiksi suojelun erikoisosastoa voitaisiin käyttää kemiallisten aseiden hävittämiseen liittyvässä toiminnassa. Samoin on mahdollista, että sotilaallisia suorituskykyjä voitaisiin tarvita esimerkiksi monikansallisissa evakuointioperaatioissa. Aluevalvontaan ja alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen liittyviä aputilanteita voisivat olla esimerkiksi ilmavalvonta tai sukellusveneentorjunta.

Euroopan unionin Lissabonin sopimuksen keskinäisen avunannon lauseketta on vain kerran sovellettu sen solmimisen jälkeen Ranskan pyytäessä tukea 2015 terroristi-iskujen jälkeen. Myöskään lähitulevaisuudessa ei tältä osin ole nähtävissä pyyntöjen tulvaa.

Puolustusvoimat käyttää kansainvälisen avun antamiseen tarkoitettuihin tehtäviin ensisijaisesti sellaista henkilöstöä, joka on halukas ja sitoutunut Puolustusvoimien kansainväliseen toimintaan. Tehtävät pyritään käytännössä toteuttamaan siis vapaaehtoisuuteen perustuen, mutta tarvittaessa meillä on mahdollisuus määrätä tehtäviin palkattua henkilöstöämme.

Kaiken äskeisen sanottuani haluan korostaa, kotimaan sotilaallinen puolustaminen on koko ajan ehdoton ykköstehtävä.

Kunnioitetut veteraanit,

Esitän nuorempien polvien nimissä sekä Puolustusvoimien puolesta parhaat kiitokset ponnisteluistanne sotien vuosina ja uurastuksestanne niiden jälkeisinä aikoina.

Puolustusvoimat juhlistaa 100:tta vuottaan kutsumalla veteraanit sekä heidän läheisensä kaikkiin yli sataan tapahtumaan. Juhlavuonna jatkamme yhdessä veteraanikeräystä sekä tapaamme Kansallisena Veteraanipäivänä Finlandiatalolla – jos ei muuten niin viestimien kautta.

Toivotan voimia ja valoisia päiviä Teille

Kiitos!