Puolustusvoimissa satojen upseerien pula – Luutnantti Lauri Ikonen, 24 ei kadu ammatinvalintaansa

Luutnantti Lauri Ikonen, 24, tarkastaa Hornet-hävittäjää Karjalan lennoston "platalla". Edessä on jälleen yölentoharjoitus.

Tihkusateessa seisoo kaikkiaan kahdeksan konetta, jotka nousevat hetken päästä pilviselle taivaalle.

Lentotekninen upseeri Ikonen toimii harjoituksen aikana käyttöryhmän johtajana eli hän vastaa siitä, että kone on lentokunnossa. Ikosen johtamaan ryhmään kuuluu mekaanikko ja pari apumekaanikko-varusmiestä.

– Työpäivä alkoi tänään puoliltapäivin ja jatkuu myöhäiseen iltaan. Suurimmaksi osaksi työaika on tavallinen puoli kahdeksasta neljään.

"Tilanne todella vaikea"

Ikonen on yksi Puolustusvoimien runsaasta 3 000 upseerista.

Upseeriliiton mukaan määrä on kuitenkin aivan liian vähäinen. Liitto on laskenut, että Puolustusvoimissa on jopa 200 upseerin lisätarve.

Liiton puheenjohtaja, majuri Ville Viita ei puhukaan vajeesta, vaan suoranaisesta upseeripulasta. Hänen mielestään tällä menolla uhkana on koko Suomen puolustuskyvyn rapautuminen.

– Tilanne on todella vaikea.

Viita luettelee lukuisia syitä virkaupseeripulaan. Vajeen syyt johtavat Puolustusvoimien säästöihin vuosina 2012–2015. Tuolloin koko Puolustusvoimien henkilöstön määrä putosi parilla tuhannella.

Upseerien tarvetta lisää myös Suomen turvallisuusympäristön muutos ja sen tuomat uudet haasteet. Painopiste on siirtynyt valmiuden ylläpitämiseen, joka vaatii lisää henkilökuntaa.

– Joukko-osastoissa harjoituksia ja valmiutta toteutetaan samalla henkilöstöllä, jolla koulutetaan asevelvollisia, Viita toteaa.

Yhtenä isona seikkana on opistoupseerien poistuminen rivistä eläkkeelle. Vuoden 2022 jälkeen opistoupseerien määrä vähenee noin sadalla joka vuosi.

Viidan mielestä vaativimmat opistoupseerien paikat on täytettävä nuoremmilla upseereilla eli sotatieteen kandidaateilla. Nuoremmat upseerit työskentelevät käytännön tehtävissä ennen hakeutumistaan maisteriopintoihin.

– Nyt uhkana on kuitenkin, että opistoupseerien tehtäviin ei ohjata upseereita. Tämä näkyy myös sodanajan joukkojen laadussa. Tärkeimpiin sodanajan tehtäviin perustana on ehdottomasti oltava upseerikoulutus.

"Kertaakaan ei ole kaduttanut"

Luutnantti Ikonen on upseerina aivan tuore, sotatieteen kandidaatin paperit hän sai elokuussa. Teknisen johtamisen lisäksi hänen työhönsä kuuluu muun muassa varusmiesten kouluttaminen.

– Lentokoneista kiinnostuin ensin ja vasta armeijan aikaan heräsi kiinnostus tähän sotilaspuoleen.

Jonkun vuoden päässä siintävät maisteriopinnot.

– Kertaakaan ei ole kaduttanut, että valitsin sotilasuran.

Ikosen mukaan upseeripula näkyy myös Karjalan lennostossa.

– Täällä opistoupseereita on perinteisesti ollut paljon. Heiltä vapautuviin paikkoihin kannattaisi palkata upseereita, mutta kun heitä ei ole.

Upseerien vähyys on Ville Viidan mukaan johtanut myös nykyhenkilökunnan kuormituksen lisääntymiseen. Erityisesti tämä on näkynyt valmiustehtävissä. Normaalit työajat eivät riitä.

– Esimerkiksi merivoimien valmiusaluksilla työaikaa on virallisesti 7 tuntia ja 45 minuuttia päivässä. Käytännössä töitä tehdään 16–18 tuntia putkeen. Eihän sellaisesta ihminen ehdi millään palautua.

Upseeriliitto on esittänyt, että virallista työaikaa pidennetään 12 tuntiin. Työnantaja ei ole kuitenkaan lämmennyt esitykselle.

Ministeri ei lisäisi koulutuspaikkoja

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) ei lämpene Upseeriliiton esitykselle upseerien koulutuspaikkojen lisäämisestä.

Upseeriliiton puheenjohtajan Ville Viidan mielestä jokaiselle aloittavalle kadettikurssille tulisi ottaa ainakin 40 opiskelijaa enemmän kuin nykyisin.

Kadettikurssille otetaan keskimäärin noin 150 opiskelijaa.

– Tuollaisella lisäämisellä voisimme pitkäjänteisesti saada upseeripulaa paikattua. Hetkessä tämä ei onnistu, Viita toteaa.

Hänen mielestään upseeripulaan olisi pitänyt herätä jo viisi vuotta sitten.

Ministeri Niinistö toteaa Uutissuomalaiselle sähköpostivastauksessaan, ettei "hätiköityjä johtopäätöksiä" koulutusmäärien suhteen kannata tehdä.

– Pitää muistaa, että esimerkiksi upseerien aloitusvahvuuden nostamisella upseerien opinnoissa on pitkäkestoiset vaikutukset upseerien määrään puolustusvoimissa nousseen eläkeiän myötä, Niinistö toteaa.

Ministerin mukaan puolustusministeriö selvittää henkilöstötilannetta yhdessä Puolustusvoimien kanssa.

– Tarvittaessa tulemme laatimaan uusia esityksiä henkilötyövuosien ja rahoituksen lisäämiseksi.

Ensi vuoden budjetissa on 5,7 miljoonan euron määräraha sadan uuden viran perustamiseen Puolustusvoimiin. Sopimussotilaita palkataan lisää kahdella miljoonalla eurolla.

Ville Viidan mukaan upseeripulan ratkaisemiseen tämä ei riitä.

Niinistön mielestä määräraha on "erinomainen aloitus akuutin henkilöstöpulan ratkaisemiseksi". Niinistö huomauttaa, että pulaa on Puolustusvoimien kaikissa henkilöstöryhmissä.

"Parlamentaarinen selvitys"

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Ilkka Kanerva (kok.) haluaa, että heti seuraavan eduskunnan aloitettua Puolustusvoimien henkilökuntatarve on kartoitettava puolustusselonteon kautta. Kanerva toteaa, että viime vuoden selonteossa todettiin puolustusvoimien palkatun henkilöstön vähimmäistarpeeksi 12 500.

Valiokunta on Kanervan mukaan kuullut Puolustusvoimien edustajia, joiden mukaan tarve on satoja lisävirkoja.

Kanerva toteaa Uutissuomalaiselle, että ensi vaalikaudella on asetettava parlamentaarinen selvitysryhmä, joka tekee kartoituksen lisävirkojen tarpeesta.

Myös ministeri Niinistö ja Upseeriliitto ovat julkisuudessa kannattaneet parlamentaarisen työryhmän perustamista.

Vahvuus pienentynyt

Puolustusvoimien henkilökuntamäärä on pudonnut muutamassa vuodessa parilla tuhannella henkilöllä.

Vuonna 2013 Puolustusvoimissa työskenteli 13 728 henkilöä. Viime vuoden lopussa määrä oli 11 940.

Tällä hetkellä Puolustusvoimien palveluksessa on noin 3 000 upseeria ja vajaat 750 erikoisupseeria.

Opistoupseerien määrä on runsaat 1 600 ja aliupseerien 2 300. Sopimussotilaita on noin 250. Siviilejä puolustusvoimien palveluksessa on noin 4 000.

Maanpuolustuskorkeakoulussa upseerin tutkinto on kaksivaiheinen. Sotatieteen kandidaatin tutkinto on 180 opintopistettä.

Valmistuttuaan sotatieteiden kandidaatiksi upseeri nimitetään määräaikaiseen nuoremman upseerin virkaan.

Työskenneltyään joukko-osastossa 3–10 vuotta hän suorittaa maisteritutkinnon, joka on 120 opintopistettä. Maisterit nimitetään vakinaisen upseerin virkaan.