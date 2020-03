Puolustusvoimista löytyi koronatapaus, tartunnan saanut kuuluu henkilökuntaan

Puolustusvoimissa on todettu koronatapaus. Asian vahvisti STT:lle Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen. Tartunnan saanut kuuluu Puolustusvoimien henkilökuntaan. Arhippaisen mukaan Puolustusvoimat ei voi tässä vaiheessa kertoa, missä päin Suomea tartunnan saanut henkilö työskentelee. Arhippaisen mukaan tartunnan saanut henkilö on poistettu työyhteisöstä.

– Se tarkoittaa sitä, että hän karanteenissa kotona.

Arhippaisen mukaan neljä sairastuneen lähikontaktissa ollutta työtoveria on tavoitettu ja he tekevät etätyötä.

– Tämä on hyvä esimerkki siitä, jos ihminen on käynyt epidemia-alueella, ollut lähikosketuksissa (tartunnan saaneen) ihmisen kanssa ja on syytä epäillä, että hänellä voi olla tartunta. Altistuneet voidaan laittaa etätöihin ja heitä voidaan tutkia oireiden mukaan.

Puolustusvoimat varautuu nyt tapauskohtaisesti mahdollisiin lisäkaranteeneihin.

– Emme voi puhua vain epäilystä. On myös ihminen, joka on ollut kontaktissa ihmisen kanssa, jolla on tartunta tai epäily. Jo altistuminen johtaa siihen, että ehdotamme etätyötä ja oireiden mukaan tutkintaa. Teemme parhaamme, että saamme kaikki mahdolliset epäilyt löydettyä ja pois kontaktista muiden ihmisten kanssa.

Varusmiesten lomajärjestelyihin muutoksia

Puolustusvoimat kertoi jo aikaisemmin, että se tekee muutoksia varusmiesten sekä naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien koulutukseen ja lomajärjestelyihin. Syynä on koronavirustilanne. Samasta syystä kertausharjoitukset perutaan.

Muutokset astuvat voimaan perjantaina ja ne ovat voimassa toistaiseksi.

Viikonloppuvapaat alkavat muutosten myötä perjantain sijaan poikkeuksellisesti lauantaina. Samalla siirrytään malliin, jossa kolmasosa palveluksessa olevista on kerrallaan viikon lomalla, mitä seuraa kahden viikon palvelusjakso varuskunnassa.

– Tämän kolmen viikon rotaation tavoitteena on varmistaa, että kaikki eivät sairastu samaan aikaan. Päämääränä on, että Puolustusvoimien kyky täyttää lakisääteiset tehtävänsä säilyy, Arhippainen kertoi STT:lle.

Päätökset varusmiesten lomien ajankohdista tehdään kussakin joukko-osastossa.

Vapaaehtoinen maanpuolustus tauolle

Jotta koronaviruksen leviämistä kyettäisiin hidastamaan ja varusmiesten altistumisriskiä vähentämään, pyrkii Puolustusvoimat myös minimoimaan eri ryhmiin kuuluvien keskinäiset kontaktit varuskunnissa erilaisilla tila- ja liikkumisjärjestelyillä.

Kun tilanne sallii, antaa Pääesikunta erikseen käskyn keskeytettyjen kertausharjoitusten uudelleen käynnistämisestä.

Arhippaisen mukaan toistaiseksi lopetetaan myös vapaaehtoisen maanpuolustuksen koulutustilaisuudet Puolustusvoimien alueilla. Samalla suositetaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen muualla pidettävien koulutusten keskeyttämistä.