Puremajälkiä Jyväskylässä saanut vauva sai monet huolestumaan päiväkotien turvallisuudesta – "Aikuisten tehtävä on huolehtia, etteivät lapset satuta toisiaan"

Onko lapseni varmasti turvassa päiväkodissa?

Tämä kysymys heräsi monelle vanhemmalle, kun Keskisuomalainen uutisoi keskiviikkona jyväskyläläisestä 10-kuukauden ikäisestä vauvasta, jota toinen lapsi ehti purra kahdeksan kertaa päiväkodissa. Välikohtaus tapahtui, kun hoitajan huomio kiinnittyi toiseen äkilliseen tilanteeseen ja pienimmät lapset jäivät hetkeksi huomiotta.

Jyväskylän varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvistin mukaan tapaus oli järkyttävä, mutta myös äärimmäisen harvinainen.

Ahlqvist kertoo, että päiväkodeissa on monia toimintaperiaatteita lasten turvallisuuden takaamiseksi. Pienten lasten ryhmissä toimintaa pyritään eriyttämään niin, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän pieniä lapsia. Turvallista ja positiivista vuorovaikutusta harjoitellaan, ja toista satuttavaan toimintaan, kuten puremiseen, puututaan heti.

– Pienet lapset tutustuvat maailmaan suun kautta, ja osalle lapsista pureminen on tapa osoittaa uteliaisuutta tai turhautumista. Kyseessä on lapsen kehitykseen liittyvä inhimillinen toimintatapa. Aikuisten tehtävänä on ehdottomasti huolehtia, etteivät lapset pääse satuttamaan toisiaan, Ahlqvist painottaa.

Ahlqvistin mukaan päiväkodeissa harjoitellaan hoitajan valvonnassa pienin askelin ystävällistä vuorovaikutusta. Arki järjestetään niin, että jokaisella lapsella on päivähoidossa turvallista. Pienimmille hoitolapsille myös nimitetään aina oma hoitaja, jonka kanssa lapsi on lähes koko ajan. Lisäksi jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, jossa otetaan huomioon kunkin lapsen tarpeet ja toimintatavat.

Varhaiskasvatuksen työvoimapulasta on uutisoitu niin valtakunnallisesti kuin Keski-Suomessakin viime aikoina runsaasti. Purematapaus aiheuttikin kysymyksiä siitä, oliko päiväkodissa tarpeeksi hoitajia. Alhqvistin mukaan hoitajia oli välikohtauksen sattuessa lakisääteinen määrä. Itse asiassa Jyväskylässä päivähoidon hoitajaresurssit kestävät hyvin valtakunnallista vertailua.

– Meillä työskentelee 90 vakituista, pätevää varahenkilöä sijaisuuksien varalle, mikä on todella hyvä resurssi valtakunnalliseen tilanteeseen verrattuna, Ahlqvist kertoo.