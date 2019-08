Purkuun tai myyntiin, linjasi Jämsän hallitus Puistolan vuokratalosta

Jämsänkosken Puistolassa sijaitseva kerrostalo voidaan purkaa tai toissijaisesti myydä, linjasi Jämsän kaupunginhallitus maanantaina. Taloa hallinnoi kaupungin vuokrataloyhtiö Kiinteistö Oy Jämsänmäki.

Hallitus päätti, että Puistolantie 23 voidaan vapauttaa aravarajoitteista, kun yhtiö on suorittanut lainasta jäljellä olevan vajaan 40 000 euron osuuden kaupungille. Purkamiseen on haettava ARA:n purkuavustusta.

Kerrostalossa on 30 asuntoa, niistä 14 tyhjänä. Talon käyttöaste on vuosittain alentunut. Suurimmalle osalle talon asukkaista olisi tarjolla vastaava asunto viereisestä talosta.

Jokivarren puukoulun tilavuokrat 1.9.2019 alkaen

Puukoulu on remontoitu kokonaisuudessaan vanhaa rakennusta kunnioittaen.

Arvorakennus ei enää palaa pysyvään koulukäyttöön, vaan tilat ovat kaupungin, järjestöväen ja yksityistilaisuuksien pitoon tarkoitettuja toimitiloja. Tilat varataan kaupungin neuvonnasta.

Kaupunginhallitus päätti, että puukoulu otetaan käyttöön 1.9.2019 alkaen.

Puukoulun tilavuokrista ja siihen liittyvistä menettelytavoista päätettiin seuraavasti:

1. Kokoustilat vuokrataan järjestöille 18 euroa/tunti ja yksityisille ja yrityksille 26 euroa/tunti

2. Sali vuokrataan järjestöille ma-pe 22 euroa/tunti ja la-su 30 euroa/h. Yrityksiltä perittävä vuokra on ma-pe 44 euroa/tunti ja la-su 60 euroa/tunti. Tuntiveloituksen lisäksi peritään kalusteiden siirrosta 40 euroa.

3.Salin vuokra on yksityistilaisuuksiin 160 euroa / tapahtuma. Lisäksi kalusteiden siirrosta veloitetaan 40 euroa. Laitoskeittiön vuokra on 100 euroa / tapahtuma. Siivous on 50 euroa.