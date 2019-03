Oulussa Nuottasaarentiellä on tapahtunut onnettomuus, jossa katerpillari on hautautunut kuljettajineen hakekasaan. Pelastuslaitoksen mukaan satimeen jääneeseen kuljettajaan on saatu yhteys.

Katerpillaria kaivetaan parhaillaan esiin toisella puskutraktorilla.