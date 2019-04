Putin: "Suomen ja Venäjän suhteet ovat kehittymässä hyvin"

Suomen presidentin Sauli Niinistön ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen alkoi Pietarissa. Presidenttien kahdenvälinen tapaaminen järjestetään Pietarin arktisessa foorumissa. Putin toivotti Niinistön tervetulleeksi lyhyessä kuvaustilaisuudessa ja totesi, että maiden suhteet ovat kehittymässä hyvin.

– Tällä kertaa me tapaamme arktisen konferenssin puitteissa. Suomi on puheenjohtaja tässä (Arktisessa) neuvostossa ja on kahdessa vuodessa saanut aikaan huomattavat tulokset. Kahdenväliset suhteet ovat kehittymässä mainiosti, Putin sanoi.

Niinistö totesi, että arktisen alueen yhteistyö ja siihen liittyvät keskustelut ovat sujuneet hyvin ja kävisivät malliksi muullekin maailmalle.

– Luulen, että me olemme näiden vuosien aikana saaneet arktisen alueen maailmankartalle. Dialogi on sujunut hyvin. Ja todellakin maittemme kahdenväliset suhteet ovat hyvät naapuruussuhteet. Vierailin täällä eilen meidän konsulaatissamme, joka myöntää eniten viisumeita maailmassa konsulaateista, Niinistö sanoi.

Niinistö kertoo keskusteluista myöhemmin tänään

Niinistö pitää myöhemmin tiistaina puheenvuoron foorumin pääistunnossa, jossa myös Putinin, Ruotsin pääministerin Stefan Löfvenin, Norjan pääministerin Erna Solbergin ja Islannin presidentin Gudni Johannessonin on määrä puhua. Medialle Niinistö puhuu pääistunnon ja kahdenvälisen tapaamisen jälkeen.

Hän kevensi tunnelmaa vielä tapaamisen alun lehdistötilaisuudessa vitsailemalla Putinille turistien käytöksestä.

– Tuli mieleeni muutaman vuoden takaa sanasi, kun kerroin että Helsinkiin on tulossa paljon venäläisiä turisteja. Totesit, että toivottavasti he osaavat käyttäytyä. Toivottavasti suomalaiset ovat täällä osanneet käyttäytyä, Niinistö sanoi katsoen Putinia.

– He käyttäytyvät normaalisti, eli ottamisen jälkeen syövät kunnolla, Putin vastasi nauraen.