Puukotus Helsingin keskustakirjasto Oodissa, kertoo poliisi – uhri ei saanut vakavia vammoja, epäilty poistunut paikalta

Helsingin keskustakirjasto Oodissa on ollut välienselvittely, jossa on käytetty teräasetta, kertoo Helsingin poliisi Twitterissä. Rikoksen uhri ei poliisin mukaan saanut vakavia vammoja. Puukotuksesta epäilty henkilö on poistunut paikalta, kertoo poliisi.

Poliisin mukaan ulkopuoliset henkilöt eivät ole vaarassa. Puukotus tapahtui kirjaston sisätiloissa, kerrotaan poliisilaitokselta.

Helsingin poliisista ei tässä vaiheessa kerrota tarkemmin tapahtumasta eikä siitä, millaista henkilöä etsitään rikoksesta epäiltynä. Poliisi sai hälytyksen Oodiin noin kello 15.30.