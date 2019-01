Puukotus vaasalaisen ammattiopiston käytävällä oli syyttäjän mukaan kunniaväkivaltaa

Viime lokakuussa entistä vaimoaan puukottanutta miestä syytetään murhan yrityksestä. Syyttäjän mukaan mies löi naista ensin nyrkillä kasvoihin ja sitten useita kertoja veitsellä ylävartaloon ja niskaan. Teko tapahtui keskellä päivää ammattiopisto Vamian käytävällä Vaasassa.

Murhan yritys oli syyttäjän mukaan vakaasti harkittu, ja mies pyrki naisen tappamisella "puhdistamaan kunniansa". Oikeudessa todisteena vakaasta harkinnasta ja rikoksen motiivista esitettiin miehen tekstiviestihistoriaa ja Google kääntäjä -hakuja.

Mies myönsi, että hänen tekonsa motiivina oli kunnian puhdistaminen. Hän kuitenkin kiisti, että väkivallan tarkoituksena oli tappaa nainen.

Väkivallanteko tallentui valvontakameraan. Sen perusteella mies pyrki jatkamaan lyöntejä vielä silloin, kun ulkopuoliset olivat tulleet väliin, haastehakemuksesta selviää. Poliisi arvioi tapahtuma-aikaan, että ulkopuolisten nopea väliintulo todennäköisesti pelasti naisen hengen.

Syyttäjä vaatii, että mies on tuomittava vankilaan. Asiaa käsitellään Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Rehtori: Molemmat olivat ammattikouluun valmentavassa koulutuksessa

Uhri on noin nelikymppinen ja mies noin viisikymppinen, kertoi ammattiopisto Vamian rehtori Åsa Stenbacka tapahtumapäivänä. Uhri ja epäilty ovat Stenbackan mukaan molemmat ammattikouluun valmentavassa koulutuksessa. Kyseessä on perustutkintoon valmentava linja, jossa esimerkiksi ulkomaalaiset voivat tehdä kieliopintoja ennen varsinaista perustutkintoa.

Apulaisrehtori Pia Finne kertoi STT:lle, että paikalla käytävässä oli muutama ihminen puukotuksen sattuessa. Meneillään oli ruokatunti. Puukotuspaikka on lähellä ruokalaa L-siivessä, jossa on muun muassa turvallisuusalan opetustiloja.

Pahoinpiteli naista jo aiemmin, koska ei halunnut tämän poistuvan kotoa

Mies pahoinpiteli naista jo parin ollessa yhdessä, ilmenee toisesta haastehakemuksesta. Viime vuoden tammikuussa mies uhkasi syyttäjän mukaan parin kodissa tappaa naisen. Sen lisäksi mies löi naista avokämmenellä kasvoihin, kuristi ja löi häntä kengällä rintakehään, syytteessä sanotaan.

– Naisen rimpuillessa vastaan on mies kaatanut tämän maahan siten, että naisen takaraivo on osunut lattiaan. Naisen maatessa maassa on mies kuristanut tätä uudestaan.

Mies myönsi lyöneensä naista kerran avokämmenellä ja pitäneensä tätä ranteista kiinni. Syyksi hän sanoi, ettei halunnut naisen poistuvan asunnosta.

Todistajana kuultiin muun muassa naapuria, joka oli kuullut asunnosta avunhuutoja.