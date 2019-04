Puutalojen paratiisi Keiteleen rannalla – Viitasaari houkuttelee asukkaita moderneilla ja omaleimaisilla loft-asunnoilla

Jos tämä alue ei vedä asukkaita ja rakentajia Viitasaarelle, niin mikä sitten? Kaupungin keskustan lähelle Haukirinteeseen on valmisteltu näyttävää, nykyaikaiseen puurakentamiseen ja omaleimaiseen ilmeeseen perustuvaa uutta asuin- ja loma-asuntoaluetta.

Noin 21 hehtaarin alueelle Salonpään läheisyyteen tulisi noin 80 vakituisen ja loma-asumisen loft-huoneistoa. Niistä parillakymmenellä olisi oma ranta laitureineen. Kuivan maan maisematonteilla olisi yhteisrantaa yhteiskäyttöisine rantasaunoineen ja laitureineen.

Alueen talotyypiksi on kehitetty viisi erilaista loft-asuntotyyppiä, joita voi varioida. Niistä osa voisi olla kuutiomaisia 2-kerrostaloja, joiden järvimaiseman julkisivu on lasia, muut seinät umpinaisempia.

– Ajatus on kehitellä mahdollisuus, että alueelle muuttava voi ostaa rakennuksen "ulkokuoren" valmiilla talotekniikalla sähköliittymineen, vesijohtoineen, viemäreineen ja valokuituineen. Asukas voi itse toteuttaa talon sisäpuolen omalla tavallaan ja aikataulullaan, esittelee Puurakentamisen Haukirinne -hankkeen vetäjä, aluearkkitehti Helena Raatikainen.

Yksi alueen suunnittelun kantavista ideoista on tarjota mahdollisuuksia etätyölle sekä työn ja vapaa-ajan yhdistämiselle – ratkaisua monipaikkaiseen elämään.

– Asukkaat ja lomailijat voivat halutessaan piipahtaa töissä Viitasaaren yhteisöllisessä työtilassa Lennättimessä keskustassa, pohtii Raatikainen.

Rinnemäisessä maastossa on järvinäköalaa kaikille tonteille. Koska läheskään kaikki tontit eivät ole omarantaisia, myös talojen ulkoalueiden suunnitteluun on panostettu.

– Talojen piha-alueille on tarkoitus tehdä katettua atrium-tyyppistä tilaa. Ekologisuus on suunnittelun perusta, alueen metsäinen luonne halutaan säilyttää. Alueen ilme on positiivisesti erilainen – yhdistelmä luonnonmaisemaa ja moni-ilmeistä modernia puurakentamista. Se on alueen vetovoimaa, luottaa Raatikainen.

Hankkeen tuotoksia ja jatkosuunnitelmia esitellään pääsiäisen jälkeen tiistaina Viitasaaren Lennättimessä. Raatikainen toivoo paikalle kaikkia hankkeesta tai alueelle rakentamisesta kiinnostuneita mukaan jatkon ideointityöhön.

– Tämä on pitkäjänteinen hanke ja kiinnostuneita tahoja tarvitaan mukaan alusta lähtien. Alueen jatkokehittämiseen haetaan rahoitusta ja kaavoitustyö lähtee alulle toukokuussa, hän sanoo.

Kaupunki on hankkeen kautta etsinyt alueen jatkosuunnitteluun ja toteutukseen matkailu- ja puurakennussektorin toimijoita ja rahoittajia yhteistyökumppaneiksi.