Pyörätuolin käyttäjän ei annettu valita avustajaansa äänestyskopissa – valitti yhdenvertaisuuslautakuntaan

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan on ilmoitettu ennakkoäänestystilanteesta, jossa vammaisen ei annettu itse valita, käyttääkö hän äänestäessään omaa avustajaansa vai äänestyspaikan vaaliavustajaa.

Ilmoitus koskee Porissa toissa perjantaina tapahtunutta äänestystilannetta. Lain mukaan henkilö, jonka kyky tehdä äänestysmerkintä on olennaisesti heikentynyt, saa käyttää äänestyksessä apuna valitsemaansa avustajaa.

Äänestäjää edustavan, luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan Jukka Kumpuvuoren mukaan pyörätuolilla liikkuvan naisen kehotettiin odottaa vaaliavustajaa, vaikka tämä oli saapunut äänestyspaikalle oman avustajansa kanssa.

Vaaliavustaja ei naisen kertoman mukaan tiedustellut äänestäjältä itseltään, kumman kanssa hän olisi halunnut äänestää. Sen sijaan vaaliavustaja kysyi äänestäjän avustajalta, pärjäisikö vaaliavustaja itse pyörätuolissa olevan naisen kanssa äänestyskopissa.

– CP-vammainen asiakkaani kokee, että häneltä riistettiin lakiin kirjattu oikeus käyttää omaa avustajaansa. Hänelle luotiin käsitys, että ainoa keino äänestää on, että avustajaksi tulee yleinen avustaja. Lisäksi tilanne oli hänen mielestään loukkaava ja nöyryyttävä, Kumpuvuori sanoo.

– Nähdäkseni tapauksessa on kyse muun syrjinnän ohella yhdenvertaisuuslain kieltämästä häirinnästä.

Porin kaupungin keskusvaalilautakunnassa tapauksesta ei oltu maanantaiaamuna tietoisia.

"Joillekin kunnille pitää edelleen teroittaa, että esteettömyydestä pitää huolehtia"

Oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen korostaa, että sen lisäksi, että äänestäjällä on oikeus valita oma avustajansa, on äänestyspaikkojen oltava esteettömiä.

Iltalehti kertoi sunnuntaina pyörätuolilla liikkuvasta joensuulaismiehestä, joka ei kertomansa mukaan päässyt äänestämään Niinivaarassa, koska äänestyspaikkaan johtivat jyrkät portaat.

– Me valmistelemme yksityiskohtaiset vaaliohjeet, joissa nämä asiat on selkeästi sanottu. Tarkoitus on, että ne myös luetaan, Jääskeläinen sanoo.

– Joillekin kunnille pitää edelleenkin teroittaa sitä, että esteettömyydestä on oikeasti huolehdittava.

Oikeusasiamiehen tarkastuksessa viikko sitten selvisi, että Vihdissä ja Lohjalla äänestystiloissa ei ollut esteetöntä vaalikoppia. Sipoossa äänestäjien avustamisesta ei taas tehty merkintöjä äänestäjistä pidettävään luetteloon. Kunnille lähetettiin puutteista selvityspyynnöt.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta on hiljattain linjannut, että myös puolueet ovat velvollisia huolehtimaan, että poliittiset tapahtumat pidetään esteettömissä tiloissa, muistuttaa yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä.