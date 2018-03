Räjähdys ja palo tuhosivat puolet teollisuuskiinteistöstä Sipoossa – yksi loukkaantui

Sipoon Nikkilässä sijaitsevassa teollisuuskiinteistössä on tapahtunut räjähdys, minkä jälkeen kiinteistössä syttyi tulipalo. Pelastuslaitoksen mukaan rakennuksesta puolet on tuhoutunut. Turmassa on loukkaantunut yksi rakennuksessa ollut työntekijä.

Pelastuslaitos on onnistunut rajaamaan palon, eikä se ole vaarassa levitä lisää rakennuksessa tai toisiin rakennuksiin.

Poliisi selvittää räjähdyksen syytä, kerrotaan Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta.

Loukkaantuneen vammojen vakavuudesta ei ollut tietoa puoliltapäivin.

Pelastuslaitoksen mukaan rakennuksessa oli räjähdyksen sattuessa myös muita työntekijöitä, mutta he eivät loukkaantuneet.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Lukkarinmäentiellä syttyneestä suuresta rakennuspalosta kello 10.30.