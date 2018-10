Räntää satanut Keski-Suomessa monin paikoin – useissa maakunnissa keli on aiheuttanut jopa liikennekaaoksen

Jyväskylän perjantaista säätä ovat sävyttäneet kolea puuskittainen tuuli ja paikoin runsaatkin vesisateet. Lämpötila on pyörinyt 5–6 plusasteessa. Perjantain alkuiltapäivän ennusteen mukaan Jyväskylän seutu jää ilman räntäsadetta, kertoi päivystävä meteorologi Sini Tenhunen.

– Äänekoskella ja Tikkakoskella on automaattiasemat tallentaneet vähäistä räntäsadetta, mutta sen etelämmäksi tuo ei näyttäisi yltävän. Räntäkuurot näyttävät kokolailla ohittavan Jyväskylän seudun, sanoi Tenhunen.

Lukijat ovat kertoneet, että räntää on satanut myös Hankasalmella. Tenhusen mukaan Pieksämäellä, Oulussa ja Kouvolassa liikenteellä on jo ollut ongelmia.

– Niissä on maahan kertynyt ihan lunta jokunen sentti. Paikoin on ollut jonkinmoistakin liikennekaaosta. Rekkoja on jumissa mäkimaastossa ja pieniä turmia on sattunut, kun autoissa ovat vielä kesärenkaat. Juuri näiden takia jouduimme laajentamaan varoitusaluetta, mutta Jyväskylän seudulla pärjää kesärenkaillakin, arvioi Tenhunen.

Tuore sääennuste lupaa Keski-Suomeen perjantai-iltapäivään hieman tuulta, heikkoja sadekuuroja, jotka siis tulevat vetenä, ja lämpötila nousee korkeimmillaan 8 asteeseen. Myös ensi yönä lämpötila pysyy nollan yläpuolella noin 3 asteessa. Lauantai on ennusteen mukaan puolipilvinen poutapäivä ja lämpötila voi nousta 10 asteeseen. Lauantain ja sunnuntain välinen yö ennustetaan niukasti plussalle. Sunnuntaina jatkuu puolipilvinen kolea poutasää. Lämpöasteita on luvassa 6.

