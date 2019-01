Raahessa äitinsä ja 25-vuotiaan naisen surmannut mies ei ymmärtänyt tekojaan

Kahdesta Raahen murhasta syytetty mies ei ymmärtänyt tekojaan, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) mielentilalausunnossaan. Oikeus totesi jo aiemmin, että mies riisti äidiltään ja 25-vuotiaalta naiselta hengen teräaseella vuonna 2017.

Mies oli tunnustanut henkirikokset. Hän oli myös näyttänyt järven, johon oli heittänyt teräaseen. Lisäksi järvenpohjasta löytyi samanlainen muki, jollaisen mies kertoi sinne heittäneensä.

25-vuotias nainen oli miehelle entuudestaan tuntematon. Nainen löytyi syyskuussa kuolleena tontilta Raahen keskustasta ja äiti kotoaan.

Syyttäjän mukaan teräasetta kantanut mies lähti yöaikaan seuraamaan naista baarista. Syyttäjän mukaan mies löi ulkona naista useita kertoja teräaseella selkään.

Mies oli jo pidempään suunnitellut jonkin väkivaltarikoksen toteuttamista niin, että kohteena olisi fyysisesti heikompi osapuoli ja nainen, syyttäjä kuvaili haastehakemuksessa. Syyttäjän mukaan miehen suhtautuminen naisiin oli vihamielistä ja halveksivaa, ja teko oli harkittu.

Miestä syytetään muun muassa raiskauksen yrityksistä

Neljä päivää tämän jälkeen mies murhasi syyttäjän mukaan 65-vuotiaan äitinsä teräaseella. Myös tämä teko oli syyttäjän mukaan vakaasti harkittu, ja taustalla oli vihaa äitiä kohtaan.

Mies on tunnustanut surmanneensa molemmat naiset mutta kiistänyt, että olisi harkinnut tekoja vakaasti. Tekoihin vaikutti miehen mukaan hänen terveydentilansa.

Syytetty on sama mies, jonka seksikumppaneita poliisi etsi viime vuonna, koska mies on hiv-positiivinen. Miestä vastaan on nostettu syyte törkeän pahoinpitelyn yrityksestä. Hänen epäillään olleen suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä kertomatta kumppanille sairaudesta.

Miestä syytetään myös raiskauksen yrityksistä ja tapon yrityksestä muutama päivä ennen ensimmäistä henkirikosta.

Syyte taksivarkaudesta

Mies istuu syytettyjen penkillä lisäksi kahdesta pahoinpitelystä ja moottorikulkuneuvon törkeästä käyttövarkaudesta epäiltynä. Syytteen mukaan hän otti luvatta taksin entiseltä pomoltaan ja ajoi sillä Pohjois-Suomen kautta Ruotsiin. Taksiin oli ehtinyt kertyä yhteensä 3 000 kilometrin verran ajoa sen jälkeen, kun se katosi oikealta omistajaltaan.

Syyttäjän mukaan mies oli mennyt juttelemaan aiempien työkavereidensa kanssa ja saanut tällöin anastettua taksin. Syytteissä sanotaan, että mies pyrki myös hävittämään autosta tarroja, taksikyltin katolta, puhelimen ja muuta omaisuutta peittelytarkoituksessa.

Mies on myöntänyt teon esitutkinnassa.

Pahonpitelysyytteissä on puolestaan kyse siitä, että mies kävi Raahessa yöaikaan kiinni tuttuun mieheen toukokuussa 2017. Hän on myöntänyt teon esitutkinnassa.

Syyttäjän mukaan pahoinpitelyn uhriksi joutui myös nainen, joka yritti tulla pahoinpitelyn väliin. Tätä syytetty itse ei pystynyt esitutkinnassa muistamaan, joskin piti kuvausta tilanteesta täysin mahdollisena.