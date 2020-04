Radio Keskisuomalaisen studion uumenissa pakerretaan viimeisiä teknisiä hienosäätöjä ja korjaillaan viiden millisekunnin viiveitä vajaat kaksi viikkoa ennen h-hetkeä. Uuden radiokanavan lähetykset tulevat radioaalloille keskiviikkona 6. toukokuuta kello 12 kuuden tunnin mittaisella erikoislähetyksellä.

Kanavan taajuus on 95,9 MHz ja lähetystä voi kuunnella myös nettiradiosta Radio Keskisuomalaisen verkkosivuilta. Päätoimittaja Henri Berg odottaa innolla valmisteluvaiheen päättymistä ja pääsyä varsinaisten lähetysten tekemiseen.

– Meillä on kaikki silleen valmiudessa, mutta pientä ruuvaamista on vielä meneillään. Sen olen tässä huomannut, että vaikka tekisi 10 vuotta näitä valmisteluja, niin silti viimeisen kolmen viikon aikana olisi täysi hässäkkä päällä.

Vaikka valmistelut eivät ole vuosikymmentä kestäneetkään, tulee avauslähetys olemaan kuukausien mittaisen valmistelutyön ja odotusten kliimaksi.

– Luulen, että voi olla erittäin tunteikas hetki se ensimmäinen lähetys.

Ensimmäisen lähetyksen varalle on monenlaisia suunnitelmia ja tarkoituksena on saada kuulijat aktiivisesti mukaan heti alusta lähtien. Luvassa on esimerkiksi kilpailu, jossa arvuutellaan, mikä on Radio Keskisuomalaisen ensimmäisen lähetyksen ensimmäinen biisi.

Pitkän radiouran tehnyt Ile Jokinen tulee juontamaan Radio Keskisuomalaisen iltapäivälähetyksiä. Kuva: Outi Elomaa

Päätoimittaja on erityisen tyytyväinen uuden kanavan juontajakaartiin, jonka muodostavat Bergin ohella radiokonkari Ilkka "Ile" Jokinen, Lotta Merenmies sekä Jari Lindström.

– Sain parhaan mahdollisen porukan tähän ympärille. Tällä nelikolla pystyttäisiin käytännössä tekemään vaikka valtakunnallista radiota. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se että kaikki on innolla ja hyvällä fiiliksellä mukana.

Uuden radiokanavan valttina tulee olemaan paikallisuus, joita muilta kanavilta ei ole saatavilla. Isoissa uutisaiheissa voidaan keskittyä Keski-Suomen näkökulmaan, kuten esimerkiksi mistä päin maakuntaa saa halvinta bensaa tai millainen koronatilanne alueella on.

– Isot kanavat kertoo, jos kehäteillä on ruuhkaa iltapäivällä, mutta me voidaan kertoa, jos Rantaväylä on tukossa, että mistä kannattaa ajaa. Tarkoitus on, että me ollaan sellainen iso kahvipöytä Keski-Suomessa.

Radio Keskisuomalaisen arkiaamut alkavat puoli seitsemältä aamulla ja juonnetut lähetykset kestävät iltakuuteen saakka. Päivät jakautuvat aamu- ja iltapäivälähetyksiin, ja tasatunnein kuullaan Keskisuomalaisen tuottamat radiouutiset.

Päätoimittaja Henri Berg (oik.) kouluttaa Keskisuomalaisen toimittaja Teemu Rauhalaa radiouutisten tekoon. Kuva: Timo Mustalampi

Lauantaisin on myös luvassa juonnettua lähetystä eikä kanava hiljene iltaisin tai öisinkään, vaan soittaa musiikkia ja lähipäivien lähetysten parhaita paloja.

Musiikkipuolella radio aikoo soittaa monipuolisesti kotimaisia ja ulkomaisia kappaleita menneiltä vuosikymmeniltä tähän päivään.

– Meidän juttu musiikissa ei tule olemaan, että me kilpailtaisiin siitä, mistä tulee seuraava suuri hitti tai soitettaisiin pelkästään tämän hetken suosituimpia biisejä useamman kerran päivässä. Voidaan hyvin soittaa hittejä vuosien takaa, mitkä ei ole kovassa soitossa muilla kanavilla.

Poikkeustilanteen vuoksi radiokanavan avajaisia vietetään virtuaalisesti sosiaalisen median kanavilla. Berg suositteleekin seuraamaan ennen lähetysten alkua somekanavien sisältöjä, joissa pääsee kurkistamaan kulissien taakse ja osallistumaan kilpailuihin.