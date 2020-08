Radio Keskisuomalaisen suosittu Mökkilauantai-toivekonsertti palaa syyskuussa

Radio Keskisuomalaisen heinäkuun lauantai-illoissa kuullut Mökkilauantai-toivekonserttilähetykset saivat niin riemuisan vastaanoton, että konsepti saa jatkoa syyskuussa. Varaslähtö otetaan jo tämän viikon lauantaina, kun kanavalla vietetään juontaja Jari Lindströmin vetämänä Radio Keskisuomalaisen Venetsialaisia.

Jari Lindström juontaa syyskuunkin toivekonsertit yhtä päätoimittaja Henri Bergin hoitamaa lauantaita lukuun ottamatta.

– Mökkilauantai oli todella suosittu. Se näkyi nettiradionkin datassa, lauantai-illoissa oli selvä piikki kuuntelumäärissä. Meille on tullut paljon kyselyjä, että tuleeko tätä lisää ja milloin. Tällainen vanhan liiton ohjelmaidea toimii selvästi edelleen, Berg iloitsee.

Radio Keskisuomalaisen toimituksessa odotetaan parhaillaan kädet kyynärpäitä myöten ristissä sitä, että SM-jääkiekkokausi pääsee alkamaan suunnitelmien mukaisesti.

Jos tai kun kumilätkä tipahtaa ensimmäisen kerran 2. lokakuuta JYPin pelissä Jyväskylän jäähallin jäälle, kuullaan kiekkotoimittaja Tuomas Heikkilän suoraa selostusta Radio Keskisuomalaisen taajuudelta.

– Meillä on sellainen idea, että ennen kauden starttia tekisimme yhden koelähetyksen JYPin treeniottelusta. Testaamme laitteiston ja tekijätiimi pääsee vähän lämmittelemään ennen ensimmäistä liigapeliä. Kiekkokauden seuraaminen on kanavallemme iso ja tärkeä juttu, joten totta tilanne on haastava, kun vielä ei ole täyttä varmuutta liigan alkamisesta. Valmius lähetyksiin meillä kuitenkin on, Berg lupaa.

Radio Keskisuomalaisen lähetykset alkoivat 6. toukokuuta, keskellä koronapandemian kuohuntaa. Avajaislähetyksen aikana ja heti sen jälkeen toimitukseen vyöryneen palautteen perusteella uudelle paikalliselle radiokanavalle on todellakin ollut kysyntää.

Kuuntelijoiden reaktiot ovat pysyneet Henri Bergin mukaan senkin jälkeen samansuuntaisina.

– Vastaanotto on ollut tosi positiivinen. Ihmiset ovat olleet myös kivasti mukana lähetyksissä. Olemme saaneet runsaasti toiveita sisällöstä ja musiikista. Toki meillä onkin paljon suunnitelmia uusista ohjelmista ja tempauksista. Paikallinen musiikki toistuu palautteissa ja sitähän meillä rotaatiossa pyöriikin. Jossakin vaiheessa sitä nostetaan varmasti esiin vieläkin enemmän.

Yksi Radio Keskisuomalaisen musiikkitarjonnan valtti on Bergin mielestä monipuolisuus.

– Olemme saaneet kehuja siitä, ettei kanavalla soiteta koko ajan samoja biisejä. Meiltä kuulee yllättäviäkin kappaleita, joita ei muilta kanavilta juuri kuule. Ja näin tulee olemaan jatkossakin, Berg lupaa.