Radio Keskisuomalaisen uusi juontaja Lotta Merenmies on haaveillut jo kymmenvuotiaana omasta radio-ohjelmasta: "Radion hienoja puolia on, että vaikka istut siinä studiossa yksin, et sitä varsinaisesti ole"

Monissa media-alan liemissä keitetty Lotta Merenmies, 38, tarttuu innolla Radio Keskisuomalaisen juontajan pestiin. Helsingistä kotoisin oleva Merenmies juontaa uudella kanavalla lauantaipäivän ja maanantaiaamun lähetyksiä.

– En malta odottaa, että kanava starttaa ja päästään niin sanotusti puikkoihin. Henri Berg (päätoimittaja) on rakentanut hyvän tiimin ja puitteetkin on kunnossa. Ihka uuteen akvaariostudioon voi ihmiset tulla meitä kuikuilemaan.

Aiemmin nainen on työskennellyt freelancerina esimerkiksi BusinessFM:n ja Radio Cityn kanavilla. Radio Keskisuomalainen on juontajalle ensimmäinen säännöllinen pesti eetterissä, mikä on ollut Merenmiehen pitkäaikainen haave.

– Intohimo ja rakkaus radiota kohtaan alkoi jo kymmenvuotiaana, kun aloin itse nauhoittamaan c-kasetille radio-ohjelmaa. En uskaltanut käyttää omaa nimeä, niin esiinnyin aliaksella Elvira Paskahousu, Merenmies naurahtaa.

Ensikosketus radioalaan tuli parikymppisenä, kun Merenmies keräsi rohkeutta ottaa yhteyttä Radio Cityn silloiseen ohjelmapäällikköön Jone Nikulaan. Ovet radioon aukenivat ja vuodet ovat vierineet erinäisissä äänihommissa mainosspiikkausten ja voiceovereiden parissa, kunnes ystävä vinkkasi uuden radion juontajahausta.

– Radiohommissa on aika pienet piirit, niin soiteltuani muutaman puhelun, en ehtinyt hakemusta vielä edes laittamaan, kun jo Henkka (Berg) soitti minulle takaisin. Seuraavana arkipäivänä olin sitten jo Jyväskylässä, Merenmies kertoo.

Helsingissä asuva Merenmies aikoo jakaa viikkonsa puoliksi Jyväskylän ja pääkaupungin välillä. Kuva: Taina Ristikivi

Alan viehätys piilee juontajan mukaan siinä, että radion kuuntelija ei näe kuka puhuu, vaan maalaa mielikuvan ihmisestä äänen ja persoonan perusteella. Lauantaipäivistä ja maanantaiaamuista seitsemänvuotiaan pojan äiti aikoo tehdä omannäköisensä eli tuoda radioaalloille paljon iloa, positiivisuutta, energiaa ja reipasta meininkiä.

– Haluan osallistuttaa kuulijoita ja tuntea että en ole lähetyksessä yksin vaan yhdessä kuulijoiden kanssa. Radion hienoja puolia on, että vaikka istut siinä studiossa yksin, et sitä varsinaisesti ole.

Ympäri mannerta Italiassa, Espanjassa ja Iso-Britanniassa asuneelle helsinkiläiselle Jyväskylä on tuttu nuoruusvuosilta ystävien opiskelukaupunkina. Moni heistä asuu paikkakunnalla edelleen. Kaupunki herättääkin Merenmiehellä mielikuvia lomasta, ystävistä ja vapaa-ajasta.

– Minusta tuntuu, että minä ja jyväskyläläiset tykätään toinen toisistamme. En tiedä, johtuuko urheilijataustasta vai rempseydestä ja positiivisuudesta, mutta olen sopinut hyvin joukkoon ja toivottavasti sovin vastakin, Merenmies iloitsee.