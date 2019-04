Radio-ohjattavien autojen RC-rata etenee Pihtiputaalla – seuraavaksi kunta hakee ympäristölupaa

Radiokauko-ohjattavien autojen RC-ratahanke etenee Pihtiputaalla. Kunnanvaltuusto hyväksyi maanantaina Rupon asemakaavan osittaisen kumoamisen, mikä mahdollistaa ympäristöluvan hakemisen radalle. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen luvuin 19–8.

Rataa suunnitellaan ns. Kempaksen pellolle Nelostien varteen Niemenharjun matkailukeskusta vastapäätä. Ely-keskus tekee päätöksen 70 prosentin avustuksesta, jos ympäristölupa myönnetään.

Tapio Saastamoinen (vas.) esitti, ettei kaavankumoamista tehdä. Hänestä ennen hankkeen etenemistä pitäisi saada tarkka kustannusarvio. Keskusta puolsi kaavan kumoamista, mutta jätti ponnen, että ennen lopullista päätöstä tarkat kustannukset pitää olla selvillä.

Onni Nykänen (Pihtip. parh.) jätti yhdeksän päättäjän allekirjoittaman kysymyksen kunnanhallitukselle, jossa pyydetään kunnanhallitukselta tietoa, milloin se informoi hankkeesta päättäjiä ja kuntalaisia. Nykänen esitti, että asia voisi olla esillä ensimmäisessä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston julkisessa, kuntalaisille avoimella kyselytunnilla. Ensimmäinen kyselytunti järjestetään vielä tänä vuonna.

Kunnanjohtaja Ari Kinnunen painotti, että valtuusto tekee lopullisen päätöksen ratahankkeen toteuttamisesta erikseen myöhemmin. Hän sanoi, että päätös tuodaan valtuustoon, kun hankkeen kustannusarvio on tarkentunut.

Hän kertoi, että tavoitteena on radan valmistuminen vielä ensi kesänä. Rata-alueelle tulee asfalttirata ja tekonurmipintainen offroad-rata sekä ohjaustorni ja katsomo. Alustava budjetti on 260 000 euroa, josta kunnan osuus on 78 000 euroa. Radan ylläpidosta vastaa ja käytännön toimintaa pyörittää Pihtiputaalla toimiva Firewheels Racing Team Ry.

– Radalla voidaan kilpailla useissa RC-luokissa. Kilpailut tuovat matkailutuloa Pihtiputaalle, sillä lähellä sijaitsee monipuolisia matkailupalveluita, esitteli Kinnunen.