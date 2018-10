Radio-ohjattavien autojen taivas syntyy Pihtiputaalle – "Ei mikä tahansa rata, vaan huippu jopa Euroopan mittaluokassa"

Pihtipudas on vastaamassa RC-harrastajien unelmaan: Putaalle on tulossa radio-ohjattavien autojen harrastus- ja kilpailurata. Niemenharjun matkailukeskuksen läheisyyteen rakentuu keinonurmipintainen offroad-rata kauko-ohjattaville autoille, mikäli kaikki etenee suunnitelmien mukaan. Viereen on kaavailtu asfalttipintaista rataa, joka soveltuu myös karting-harrastukseen. Toiveissa on, että rata on valmis jo ensi kesänä.

– Suomessa on pula hyvätasoisesta radasta. Radat ovat yleensä maapohjaratoja. Niemenharjun radalle on kaavailtu ruohomattorataa nyt kesantokäytössä olevalle alueelle, ratakokonaisuutta työpöydällään pyöritellyt yritysagentti Manu Aunola kertoo.

Kunta tuli heti mukaan radan rakentamiseen. Kunnanvaltuustossa kunnan osallistumisesta äänestettiin, mutta selvin numeroin 25–2 kunta sitoutui hankkeeseen 78 000 eurolla. Koko ratahankkeen alustava budjetti on 260 000 euroa. Hankkeelle haetaan 70 prosentin tukea.

Kunta rakennuttaa radan, mutta radan vetovastuu on lajiharrastajilla. Pihtiputaan pienoisautoharrastajat perustivat äskettäin yhdistyksen Firewheels Racing Teamin, joka on valmis radan hoitovastuuseen.

Yhdistyksen puheenjohtaja, omalla maallaan RC-rataa pitävä Ari Janhunen on tehnyt uuden radan eteen taustayötä jo kahden vuoden ajan. Hänen mukaansa Niemenharjulle suunniteltu rata ei ole mikä tahansa rata, vaan jopa Euroopan mittaluokassa huippurata, joka täyttää kansainvälisten kilpailujen kriteerit.

– Offroad-rata valmistetaan uudesta tekonurmesta. Tämä on äärimmäisen uniikkia hommaa, kommentoi Janhunen.

Ratahanke odottaa vielä ympäristölupaa ja ely-keskuksen myönteistä kantaa. Muutoin pienoisautoharrastajien hanke on saanut vihreää valoa lähes joka suunnalta.

Yllättäen rata sai kuitenkin lähes täystyrmäyksen Facebookin Pihtipudas-ryhmässä. Kohu netin puolellakin on laantumassa, kun tieto ratakokonaisuudesta on kirjoittelijoiden keskuudessa lisääntynyt.

– Tässä yhdistetään kaksi rataa. Pienoisautoille tulee harrastus- ja kilpailupaikka. Karting-rata on tarkoitettu harrastajille, se on kapea, eikä siinä järjestetä kilpailuja. Lisäajatus on, että yrittäjä tulisi mukaan muutamalla sähkökäyttöisellä autolla, joita vuokrattaisiin, Aunola visioi.

Offroad-rata on 370 metriä pitkä, asfalttirata noin 400 metriä. Lisäksi rata-alueelle on suunniteltu useita ”oikopolkuja”.

Lajiharrastajien määrää ei kukaan täsmällisesti tiedä, mutta yksin ”pihasuttaajia” on Janhusen mukaan tuhansia.

Matkailumielessä hanketta ajetaan myös eteenpäin. Aunolan mukaan Pihtipudas pystyy palvelemaan muutaman kymmenen, sadan hengen harrastajaryhmiä erittäin hyvin.

Radalle on myös tavoitteena saada isojen radio-ohjattavien autojen EM-kilpailut kesällä 2020.