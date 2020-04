Radiolegenda palaa jälleen eetteriin – Radio Keskisuomalaisen iltapäivälähetysten juontajaksi Ile Jokinen

Yksi Suomen tunnetuimmista radiotoimittajista, Ilkka ”Ile” Jokinen, 53, on Radio Keskisuomalaisen uusi juontaja. Jokinen luotsaa radio Keskisuomalaisen iltapäivälähetyksiä torstaisin ja perjantaisin.

Jokinen tunnetaan muun muassa Radio Novan kantavana voimina vuosilta 1997–2016. Novasta mies irtisanottiin helmikuussa 2016. Sen jälkeen Ilen ääntä kuultiin Helmiradiossa marraskuuhun 2019 saakka. Nyt Ile Jokinen alkaa ensimmäistä kertaa elämässään tehdä aidosti paikallista radiota.

– Kun Henri Berg (radion päätoimittaja) lähetti Twitterissä yksityisviestin tammikuussa ja kysyi juontajaksi, ei mun tarvinnut kauaa miettiä. Tämä on uusi aluevaltaus, uusi alku, Jokinen kommentoi.

Henri Berg iloitsee siitä, että kanavan juontajaksi saatiin tunnettu radiolegenda.

– Radion kuuntelu herättää tunteita ja juontajan persoona on radiossa tärkeä, sanoo Berg.

Ile Jokinen kokee olevansa suorapuheinen ihminen. Tämä lienee osasyy hänen nousussaan monien suomalaisten suosikkijuontajaksi.

– Ihmiset varmaan tykkäävät mun äänestä, mutta on siinä myös sitä, että sanon asiat niin kuin ne ovat ja tulkkaan asioita suomeksi. Jos joku sanoo jotain älytöntä, voin sanoa, että tämä on täyttä paskaa. Voin sanoa asioista kovastikin, mutta kaikelle mitä sanon, on aina oltava perusteet, paaluttaa Jokinen.

Jokinen haluaa myös yllättää kuuntelijansa eli yhdistellä asioita ennalta-arvaamattomilla tavoilla.

– Saan Paavin ja Keskisuomalaisen samaan spiikkiin (juontoon), hän kiteyttää.

Juontaja ammentaa ideoita kaikesta, mitä näkee ja kokee.

– Koko elämäni on lähetyksiin valmistautumista. Seuraan ihmisten käyttäytymistä ja juttelen ihmisten kanssa. Säilön ideoita muistivihkoon sekä kännykkään, kertoo Jokinen.

Alun perin turkulainen, Helsingin Etu-Töölössä vaimonsa ja 12-vuotiaan tyttärensä kanssa asuva Jokinen myöntää, että Keski-Suomi ei ole sitä tutuinta reviiriä.

– Tunnustan, että kaipaan kuuntelijoilta opastusta paikallisasioissa. Toisaalta voin ulkopuolisena tuoda uutta näkökulmaa asioihin, hän uskoo.

Kytköksiä Keski-Suomeen Jokisella on sitä kautta, että vaimon perheellä on kesämökki Viitasaarella Keiteleen rannalla.

– Siellä olemme viettäneet paljon kesiä. Käymme paikallisessa marketissa veneellä. Kun Helsingissä ei marketeissa edes näe myyjiä, Viitasaarella myyjät juttelevat ystävällisesti ja kysyvät, löysitkö sen mitä etsit, vertailee Jokinen.

Radio on Jokisen mielestä kuin kahvipöytä, jonka äärellä kuulija viihtyy, osallistuu ja kuulee tarinoita. Vuorovaikutus kuuntelijoiden kanssa on tärkeä osa tekemistä.

Jokinen sanoo että arjen aiheet liikenteestä säähän ja ruokaan ovat myös hedelmällisiä radiojuontojen aiheita. Toisaalta vakavampiakin asioita, kuten koronavirustilannetta voidaan käsitellä huumorin kautta.

– Suomalainenhan on sellainen, että jos se näkee seinässä napin, jossa lukee "älä paina tästä", se menee ja painaa. Tällaisen kansan kanssa viranomaiset joutuvat nyt tekemään duunia. Ei varmasti ole helppoa pääministerillä, Jokinen naurahtaa.

Jokisen äänen kestämisen takaa oikeanlainen puhetekniikka.

– Vaikka ääneni voi olla käheä, sen pitää tulla palleasta. Olen ollut armeijassa töissä, eli osaan huutaa niin, että ääni ei lähde. Jos hommia tekisi kurkulla, ääni menisi nopeasti, arvioi Jokinen.