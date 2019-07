Raetuhot voivat yleistyä myös pohjolassa ilmaston lämpenemisen takia – "Suomi on rajuilmoille otollisessa paikassa"

Meksikon Guadalajarassa hieraistiin kesäkuun lopussa silmiä muutamaan otteeseen, kun kaupunki peittyi jopa puolitoistametriseen kerrokseen taivaalta sataneita rakeita. Meksikon kolmanneksi suurimmassa kaupungissa oli ollut jo pidemmän aikaa lämpöä yli 30 astetta, kunnes maahan näytti laskeutuneen talvi. Autoja ja raskasta liikennettä jäi jumiin pitkiksi ajoiksi, kun raemassaa raivattiin pois.

Suomessakin rakeita saadaan taivaalta tasaisin väliajoin, yleensä kesäaikaan. Tuorein suurien rakeiden kuuro kuritti Lappeenrantaa maanantaina, kun maa muuttui hetkessä talvisen valkeaksi.

Itä-Suomea piesseet ukkoset eivät ole mitään verrattuna etelämpänä tavattaviin supersolu-ukkosiin, mutta voiko Suomikin joutua kärsimään niistä ilmastonmuutoksen jatkuessa hallitsemattomasti?

– Ilmaston lämpötila ei suoraan vaikuta tällaisten ääri-ilmiöiden yleisyyteen. Ilmastonmuutosta ennakoivista malleista voidaan kuitenkin päätellä, että tulevaisuuden ilmastolla on paremmat edellytykset tuottaa etenkin näitä voimakkaampia rajuilmoja, kertoo Ilmatieteen laitoksen ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden tutkimusryhmän ryhmäpäällikkö Antti Mäkelä.

Tämä tarkoittaa rajumpia ukkosia ja niiden lieveilmiöitä kuten raekuuroja. Raekuurot vaativat lähes aina ukkospilven, sillä niitä ei synny ilman ukkospilven nousuvirtausta, joka kannattelee hitaasti vesihöyrystä muodostuvia jääkimpaleita pilven sisällä.

– Pilven sisällä voi olla jopa 30 metriä sekunnissa puhaltava tuuli suoraan ylöspäin. Se on siis myrskytuuli, mutta pystysuunnassa. Sellainen pystyy kannattelemaan isojakin rakeita niiden muodostumisen ajan, Mäkelä selittää.

Suurimmat rakeet muodostuvat yleensä useamman suuren kappaleen jäätyessä yhteen. Eteläisemmillä leveysasteilla niillä voi olla läpimittaa jopa parikymmentä senttiä ja painoa kilon verran. Suuret rakeet voivat aiheuttaa vahinkoja pelloille, karjalle ja kiinteälle omaisuudelle.

– Suomessa suurin havaittu rae oli noin yhdeksänsenttinen. Pari senttiä pienempiä esiintyy useammin, Mäkelä sanoo.

Meksikon merkillistä sääilmiötä hän selittäisi sillä, että rakeita on kertynyt tietylle alueelle paljon myrskypilven hitaiden liikkeiden seurauksena.

– Pilvi on voinut sataa pitkään samassa paikassa, ja tiettyihin maanmuotoihin on voinut kerääntyä suuri määrä rakeita. En usko, että rakeita on tullut koko alalla puoltatoista metriä.

Voimakkaimmat raekuurot ja trombit syntyvät niin sanotuista supersolu-ukkosista. Näissä myrskyissä eri kerroksissa eri suuntiin puhaltavat tuulet aiheuttavat pyörreliikkeen, mikä tekee rajuilmoista voimakkaampia ja pitkäkestoisempia. Trombit voivat aiheuttaa laajaa tuhoa osuessaan väärään paikkaan.

– Siinä, missä normaali ukkospilvi liikkuu yläilmakehän tuulien mukaan, supersolu voi elää täysin omaa elämäänsä. Niitä esiintyy myös Euroopassa, mutta vähemmän kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, Mäkelä kertoo.

Suomikaan ei ole turvassa, sillä ilmaston lämmetessä ne voivat yleistyä täälläkin.

– Niiden syntymiselle ei ole esteitä. Minisupersoluja, eli korkeudeltaan matalampia supersoluja, esiintyy useamman kerran kesässä. Suomi on rajuilmoille otollisessa paikassa maa- ja meri-ilmastojen välissä.

Voimakkain Suomessa havaittu trombi oli viisiasteisella portaikolla luokkaa F4. Euroopassa tuhojaan ovat kylväneet myös täydet vitoset. Myrskyjen voimistuessa niistä voidaan joutua kärsimään myös pohjolassa.