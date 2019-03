Rahankeräyslupien käsittelyruuhka helpotti vihdoin

Rahankeräyslupien pitkään kestänyt käsittelyruuhka on vihdoin hellittänyt Poliisihallituksessa.

– Tilanne on helpottanut huomattavasti. Tällä hetkellä rahankeräyslupahakemuksia on käsittelyssä tai käsittelyä odottamassa noin 60 ja käsittelyaika on yhdestä kolmeen kuukautta, kertoo ylitarkastaja Mikko Cantell Poliisihallituksen arpajaishallinnosta.

Esimerkiksi kaksi vuotta sitten helmikuussa lupahakemuksia oli jonossa noin 150 ja luvan saaminen kesti neljästä kuuteen kuukautta.

– Käsittelynopeudessa on huomattavaa hajontaa siitä riippuen, miten paljon lisäselvityksiä yksittäinen hakemus vaatii. Kun aiemman kaltaista ruuhkaa ei ole, alle kuukauden käsittelyaika ei ole hyvin valmistelluissa tapauksissa tavatonta.

Ruuhka alkoi kehittyä, kun lääninhallitukset lakkautettiin ja rahankeräysluvat siirrettiin niiltä sisäministeriön alaiselle Poliisihallitukselle vuonna 2010. Siellä tehtävät lisääntyivät, mutta tekevät kädet eivät.

Cantellin mukaan ruuhkan hellittäminen on usean tekijän summa. Helpotusta toi muun muassa se, että viime syksynä hakemuksia oli käsittelemässä yksi virkamies enemmän kuin aiemmin.

Uusi laki mahdollistaa pienkeräyksen

Uusi rahankeräyslaki tulee voimaan viimeistään ensi vuonna. Sen mukaan rahankeräystä varten tarvitaan joko rahankeräyslupa Poliisihallitukselta tai uutuutena ilmoitus pienkeräyksestä poliisilaitokselle.

Cantellin mukaan on mahdotonta arvioida, keventääkö uusi laki viranomaisten työmäärää.

– Ensivaiheessa, kun siirrymme nykyjärjestelmästä uuteen ja jonkin aikaa on olemassa kaksi osin rinnakkaista järjestelmää, työ luonnollisesti lisääntyy. Vanhan järjestelmän mukaisia lupia on vielä voimassa uuden lain tultua voimaan, ja muun muassa niihin liittyvät tilitykset tehdään vanhan lain vaatimusten mukaisesti, hän sanoo.

Uudistus tuntuu myös poliisilaitoksilla, vaikka pienkeräyksestä riittää ilmoitus.

– Pienkeräysten myötä potentiaalisten keräysten toimeenpanijoiden määrä lisääntyy merkittävästi.

Poliisihallitus lupaa panostaa tiedottamiseen, jotta mahdollisimman moni sellainen, jota uudistus koskee, pysyisi ajan tasalla uudistuksen eri vaiheista.

Nykylain mukaan Poliisihallitus voi myöntää rahankeräysluvan yhden poliisilaitoksen aluetta laajemmalle alueelle ja poliisilaitos omalle toimialueelleen.

Poliisihallituksen myöntämien rahankeräyslupien määrä vaihtelee vuosittain. Viime vuonna myönnettiin 341 uutta rahankeräyslupaa, 63 bingolupaa ja 46 tavara-arpajaislupaa.

Rahankeräyksessä tarkoitetaan toimintaa, jossa vedotaan yleisöön rahalahjoitusten saamiseksi. Rahankeräyksessä lahjoittajille ei anneta vastiketta.