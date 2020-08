Rajavartiolaitoksen esitutkinta valmistui: kaksi venäläishävittäjää loukkasi viime kuussa Suomen ilmatilaa Porvoon edustalla

Kaksi venäläishävittäjää loukkasi Suomen ilmatilaa Porvoon edustalla viime kuun lopulla, varmistui Rajavartiolaitoksen esitutkinnassa.

Ulkoministeriön itäosaston osastopäällikkö Maimo Henriksson kertoi STT:lle keskiviikkona, että Suomella on olemassa selkeät toimintamallit, joilla ilmatilaloukkauksia selvitetään.

– Suomella on ollut monta vuotta tapana julkistaa ilmatilaloukkaukset. Meillä on olemassa myös vakiintuneet toimintatavat, joiden mukaan edetään. Venäjän suurlähetystön edustaja on kutsuttu tässäkin tapauksessa puhutteluun, ja häneltä on pyydetty selvitystä tapahtuneeseen. Kerroimme edustajalle näkemyksemme tapahtuneesta ja Rajavartiolaitos selvittää nyt tarkemmin tapahtunutta, Henriksson sanoo.

Puhuttelun ja selvityspyynnön jälkeen Venäjän viranomaiset tutkivat Henrikssonin mukaan tapahtunutta omalta osaltaan. Myös Suomen viranomaiset käyvät tarkasti läpi, mitä on tapahtunut.

Suomen ilmatilassa noin minuutin

Selvityksen saapumisessa Venäjältä Suomen ulkoministeriöön kestää Henrikssonin mukaan joitain viikkoja tai kuukausia.

Kaksi venäläistä Su-27-hävittäjää loukkasi esitutkinnan mukaan Suomen ilmatilaa 28. heinäkuuta kello 14.07. Hävittäjät lensivät Suomen ilmatilassa noin minuutin ajan ja 10 kilometrin matkan. Venäläiskoneet ennättivät lentää Suomen alueella enimmillään 600 metrin syvyydellä.

Tapauksen tutkinnasta vastasi Rajavartiolaitoksen Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö. Koska esitutkinnassa ei selvinnyt hävittäjien lentäjien henkilöllisyyttä, ei tapauksesta ole sen mukaan mahdollisuutta nostaa syytettä ketään vastaan.

Rajavartiolaitos kertoi keskiviikkona, ettei aio tiedottaa asiasta enempää.