Rajavartiolaitoksen vuokra-auton alla räjähti pommi Torniossa

Torniossa räjähti auton alle sijoitettu pommi viime yönä, kertoo Lapin poliisi. Räjähdys tapahtui Aarnintiellä Putaan kaupunginosassa noin kello 00.50.

Poliisi tutkii asiaa tuhotyönä ja räjähderikoksena.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Miska Sillanpää sanoo STT:lle, että tutkinnan turvaamiseksi hän ei voi tänään kommentoida mitään tutkintaan liittyviä asioita.

Pommi oli laitettu Rajavartiolaitoksen käytössä olevan vuokra-auton alle, vahvistetaan Rajavartiolaitokselta STT:lle. Asiasta kertoi aiemmin Yle.

– Tapauksen johdosta olemme tehneet tarvittavat tarkistukset turvallisuustasoomme, sanoo komentajakapteeni Valtteri Viitala Rajavartiolaitokselta.

Viitalan mukaan tarkemmat tiedot turvallisuustasosta eivät ole julkisia.

Tunnukseton auto oli ilmeisesti tien laidassa

Länsi-Suomen merivartioston kapteeniluutnantti Tommy Håkans kertoo, että vuokra-autossa ei ollut Rajavartiolaitoksen tunnuksia. Hän ei kommentoi sitä, minkä mallinen auto on ollut.

– Tämä on ollut tavallinen vuokra-auto, Håkans sanoo STT:lle.

Håkansin mukaan moni on sanonut, että auto oli räjähdyksen tapahtuessa tien laidassa. Tornion raja-asemalla työskentelevä Håkans ei itse ole käynyt räjähdyspaikalla Aarnintiellä. Asian tutkintavastuu on poliisilla.

Håkansin mukaan Rajavartiolaitos vuokraa silloin tällöin autoja tarpeen mukaan. Vuokra-autoja käytetään ihmisten kuljettamiseen työpaikalta kotiin.

Håkansilla ei ole tiedossa, miten usein räjähdyksessä ollutta vuokra-autoa oli käytetty.

Rajavartiolaitoksen työntekijöitä majoittunut Aarnintiellä

Räjähdyksen tapahtumapaikka Aarnintie on pienkerrostalovaltaista asuinaluetta. Rajavartiolaitoksen työntekijöitä on majoittunut Aarnintiellä. Majoitus on liittynyt Tornion rajanylityspaikan toimintaan.

– Aarnintie on ollut toistaiseksi majoituskäytössä, mutta tilannetta arvioidaan näiltä osin, Viitala sanoo.

Håkansin mukaan Rajavartiolaitoksella on ollut tarpeen mukaan majoitusta Aarnintiellä. Hän ei ota kantaa siihen, miten paljon Rajan työntekijöitä on majoittunut Aarnintiellä.

– Silloin kun on tarvittu majoitusta, on majoituttu myös siellä, Håkans sanoo.

Poliisi pyytää havaintoja yön tapahtumista

Tuhotyöstä voidaan tuomita henkilö, joka esimerkiksi räjäyttää jotakin siten, että teko on omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa tai siitä on huomattavaa taloudellisen vahingon vaaraa. Räjähderikoksesta voi saada tuomion, jos käyttää räjähdettä lainvastaisesti.

Poliisin tutkimat rikosnimikkeet eivät tässä vaiheessa viittaa siihen, että pommilla olisi yritetty tämänhetkisten tietojen mukaan tahallaan vahingoittaa jotakuta. Rikosnimikkeet voivat muuttua tutkinnan edetessä.

Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja tapahtumista Putaan kaupunginosassa viime yönä. Poliisi kaipaa havaintoja erityisesti Aarnintien ja Thurevikinkadun tienoilla viime yönä kello 00–01 liikkuneista ihmisistä ja ajoneuvoista.

Havainnot voi ilmoittaa poliisille numeroon 0295 466 481 tai sähköpostitse osoitteeseen rta.lappi@poliisi.fi.