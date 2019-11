Rajavartiolaitos: Epäilty tiedossa kesäkuun öljypäästölle Utön edustalla

Länsi-Suomen merivartiosto on varmistumassa siitä, mikä alus oli vastuussa öljypäästöstä Suomen talousvyöhykkeellä kesäkuussa, Rajavartiolaitos tiedottaa.

Tapauksen esitutkinta on yhä kesken, eikä Rajavartiolaitos voi vielä tutkinnallisista syistä julkaista epäillyn aluksen nimeä tai kansallisuutta.

Aluksen epäillään päästäneen mereen 9 000–39 000 litraa mineraaliöljyä Suomen Leijonan majakan alueella. Öljyä siivottiin 40 kilometrin päästä lounaaseen Utön rannikolta. Tapausta tutkitaan törkeänä ympäristön turmelemisena.

Tapauksen tutkinnasta vastaa Länsi-Suomen merivartioston rikostorjuntayksikkö. Tutkinnanjohtaja, kapteeniluutnantti Jari Nieminen kertoo STT:lle, että epäiltyjä aluksia oli kuusi. Aluksista ja merestä kerättiin näytteet, joita verrattiin toisiinsa ruotsalaisessa rikosteknisessä laboratoriossa.

– Kyllä tämä on selvinnyt, mistä aluksesta öljy on peräisin. Se on kohtuullisen riidatonta. Tekninen näyttö on tältä osin kunnossa, Nieminen sanoo.

Öljypäästö havaittiin satelliittivalvonnassa. Alueelle hälytetyt torjuntayksiköt onnistuivat keräämään valtaosan päästöstä ja estämään sen ajautumisen alueelle, jossa öljy olisi vaarantanut merellisen luonnon monimuotoisuutta.

Uusi rangaistusmuoto vähentänyt päästöjä

Esitutkinta valmistuu ensi vuonna, Nieminen arvioi. Siinä on meneillään aluksen miehistöön kohdistuva rikosperustainen tutkinta ja aluksen varustamoon kohdistuva hallinnollinen tutkinta.

– Rikosperusteiset tutkinnat usein johtivat siihen, että aluksen päällystö sai aika pienimuotoisen rangaistuksen aiheutettuun vahinkoon nähden. Siihen välineeksi kopioitiin Ruotsin lainsäädännöstä hallinnollinen öljypäästömaksujärjestelmä, Nieminen taustoittaa.

Hallinnollinen rangaistus otettiin käyttöön Suomen lainsäädännössä vuonna 2005, ja se on Niemisen mukaan toiminut erittäin hyvin.

– Vuoden 2008 jälkeen tahallisia päästöjä on havaittu todella vähän.