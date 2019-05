Rajavartiolaitos paljasti väärennettyjen asiakirjojen nettikaupan

Rajavartiolaitos epäilee järjestäytyneen rikollisryhmän myyneen erilaisia väärennettyjä henkilöllisyysasiakirjoja Suomessa. Eri verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta kaupattiin ainakin passeja sekä henkilö- ja ajokortteja.

Rikollisryhmään epäillään kuuluvan ainakin kamerunilaistaustaiset miehet, joista toinen asuu Suomessa ja toinen ilmeisesti Kamerunissa. Suomessa asuvan kamerunilaisen miehen ja suomalaisen naisen epäillään tehneen väärien asiakirjojen kauppaan liittyviä rahansiirtoja Suomessa. Ryhmä on sekä markkinoinut, valmistanut tai valmistuttanut sekä myynyt asiakirjoja.

Markkinointisivuilla oli asiakirjoista hintaesimerkkejä ja tarkat ohjeet niiden tilaamiseen yhteystietoineen. Kaupankäynnistä saatua tuottoa siirrettiin Suomesta edelleen ainakin Kameruniin.

Rajavartiolaitos epäilee, että Suomessa asuva pääepäilty liittyy ainakin kahteentoista asiakirjan väärentämis- ja myyntitapaukseen.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto on tutkinut epäiltyä rikosta yhdessä keskusrikospoliisin kanssa. Esitutkinta on valmistunut, ja se on siirtynyt syyteharkintaa varten Länsi-Suomen syyttäjänvirastoon.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Rajavartiolaitos on esitutkinnassa selvittänyt internetissä tapahtuvaa laitonta asiakirjakauppaa.