Uudet rajoitukset koronaviruksen leviämisen estämiseksi voivat tulla voimaan jo tällä viikolla, jos eduskunta saa hallituksen esityksen asiasta käsiteltäväksi tänään, uskoo SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Lindtman kertoi asiasta alkuiltapäivällä poistuessaan Säätytalolta, jonne hallitus oli kutsunut eduskuntapuolueiden johtajat keskustelemaan koronavirukseen liittyvistä rajoituksista.

Lakiesityksiä tietyistä rajoituksista on ollut hallituksen mukaan hankalaa laatia, koska niille ei ole löytynyt valmista mallia lainsäädännöstä. Lindtmanin mukaan ihanneaikataulu olisi, että eduskunnalle voitaisiin antaa esityksiä jo huomenna.

Sallitaanko ruoan ulosmyynti ravintoloista?

STT:n tietojen mukaan hallitus on keskustellut, että ruoan ulosmyynti ravintoloista ja kahviloista voisi olla mahdollista, vaikka ne muutoin laitettaisiin kiinni.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) tviittasi eilen, että hallitus valmistelee rajoituksia yksityisten tilojen kuten ravintoloiden sulkemisen osalta. Nykyisen lainsäädännön puitteissa tämä ei ole mahdollista, vaan hallituksen on tehtävä siitä uusi esitys.

Marin kirjoitti, että myös liikkumisen rajoittaminen on valmistelussa. Hän lisäsi, että Suomen lainsäädäntö on osoittautunut joidenkin toimenpiteiden osalta jäykäksi.

Marin ei halunnut aamupäivällä arvioida, kuinka nopeasti mahdolliset uudet rajoitukset koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi astuvat voimaan.

Hallitus keskustelee tänään illalla uusista rajoittamistoimista. STT:n tietojen mukaan hallituksen keskustelut alkavat kello 16.

Vain välttämättömät rajoitukset mahdollisia

Hallituksen odotetaan kertovan, miten ihmisten liikkumista rajoitetaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Vielä ei ole tiedossa, mitä aluetta mahdollinen liikkumisrajoitus tarkalleen koskisi.

Koronavirukselle pahiten altistuneella Uudellamaalla asuu noin 1,7 miljoonaa ihmistä. Heistä kuitenkin valtaosa, noin 70 prosenttia, asuu pääkaupunkiseudulla.

Liikkumisrajoituksen kohdistamista koko Uudellemaalle on perusteltu sillä, että rajoituksesta on helpompi viestiä ja ohjeistaa ihmiset ja viranomaiset. Toisaalta hallituslähteistä todetaan, että liikkumisrajoituksia voidaan ottaa käyttöön vain, jos ne ovat välttämättömiä, koska kyse on merkittävästä kansalaisoikeuksien rajoittamisesta.

Hallitus joutuu siis punnitsemaan, onko rajoitusten kohdistaminen myös harvaan asutummille Uudenmaan reuna-alueille välttämätöntä. Viimekädessä arvion tekee eduskunnan perustuslakivaliokunta.

Viikonloppuna väkeä riitti yhä ravintoloihin ja ihmiset matkustivat vastakkaisista kehotuksista huolimatta Lapin hiihtokeskuksiin. Koronaviruksen leviäminen yritetään estää, koska kuten muissakin maissa, myös Suomessa käytössä on rajallinen määrä tehohoitopaikkoja.

Hallitus harkitsee valmiuslain 118 pykälän aktivoimista. Sen myötä voitaisiin kieltää tai rajoittaa oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella. Rajoitus voitaisiin tehdä enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Hallitus on tähän mennessä aktivoinut valmiuslain kahdelta osin maassa vallitsevien poikkeusolojen takia. Kiireellisenä otettiin käyttöön lääkkeiden riittävyyttä varmistavia toimia ja eduskunnan kautta kierrätettiin terveydenhuoltohenkilökuntaa koskevia muutoksia.

Miten valvotaan?

Jos hallitus kertoo rajoituksista, kiinnostava kysymys on, miten liikkumisrajoitusta valvottaisiin ja mistä syistä liikkuminen alueen ulkopuolelle yhä sallittaisiin.

Rajoitusta valvova poliisi voi pyytää virka-apua puolustusvoimilta. Puolustusvoimista apuun voitaisiin lähtökohtaisesti käyttää henkilökuntaa ja varusmiehiä. Reserviläisiä ei siten olisi tarve ainakaan heti pyytää avuksi.

Reserviläisistä koottua maakuntakomppaniaa käytettiin apuna Nokian vesikriisissä vuonna 2008 auttamaan puhtaan veden jakelussa.

Normaalioloissa Uudenmaan työllisistä vain vajaa kolme prosenttia käy töissä alueen ulkopuolella, käy ilmi Uudenmaan liiton parin vuoden takaisista tiedoista. Normaalioloissa reilu 40 prosenttia Uudenmaan työllisistä käy töissä oman kuntansa ulkopuolella useimpien suunnatessa pääkaupunkiseudulle.

Poikkeusolot ovat kuitenkin vähentäneet liikkumista. Liikenne Uudellamaalla oli vähentynyt perjantaina tehdyn mittauksen mukaan 26 prosentilla verrattuna noin kuukauden takaiseen arkipäivien keskiarvoon, käy ilmi liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finlandin tiedoista.

IS: Puolustusvoimat on varautunut virka-apupyyntöön, kertoo puolustusministeri Kaikkonen

Puolustusvoimat on varautunut viranomaisilta tulevaan virka-apupyyntöön sekä varusmiesten että reserviläisten osalta, kertoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa tähän on varauduttava, jotta koronaviruksen leviämistä voidaan rajoittaa. Puolustusvoimat arvioi sitten, miten mahdollisiin virka-apupyyntöihin voidaan vastata.

Toistaiseksi lähtökohta on IS:n mukaan se, että virka-apupyynnön hoitavat varusmiehet. Reserviläistenkin kutsuminen voisi olla Kaikkosen mukaan periaatteessa mahdollista joissakin yhteyksissä.