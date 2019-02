Raju palo tuhosi puolet teollisuushallista Helsingin Malminkartanossa

Raju tulipalo tuhosi toisen puolen teollisuushallista myöhään maanantai-iltana Helsingin Malminkartanossa.

Päivystävän palomestarin mukaan rakennuksen palanut osa on käytännössä romahtanut. Pelastuslaitos sai kuitenkin pysäytettyä palon leviämisen, ja rakennuksen toinen halli on selviämässä savuvahingoilla.

– Tällä hetkellä nostetaan koura-autolla kattopeltejä toisesta päästä, jotta päästään sammuttamaan pienempiä paikallisia paloja peltien alta, kertoi päivystävä palomestari Toni Kannikoski STT:lle.

Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.

Sammutustyöt kestävät aamuun asti, arvioi päivystävä palomestari ennen yhtä yöllä. Savunmuodostus palosta oli yhden aikaan yhä runsasta. Helsingin pelastuslaitos tviittasi illalla, että savun haju voi tuntua laajalla alueella.

– Savun väri on muuttunut harmaaksi, kun se oli alkuun mustaa. Siellä on ollut ilmeisesti autokorjaamotyyppinen paja ja muuta pienteollisuutta, sen takia palokuorma on kohtuullisen suuri. Ilmeisesti autonrenkaita ja sellaista siellä palaa, Kannikoski kertoi.

Hälytys palosta Malminkartanonkujalla tuli varttia vaille yhdeksän illalla. Kadulla ei ole asutusta, mutta siellä sijaitsee muun muassa Konalan jäähalli.

Paloa sammuttamaan hälytettiin yli 20 pelastuslaitoksen yksikköä.