Rajuja ukkosia luvassa juhannuksen menoliikenteeseen

Huomiselle torstaille ennustetaan voimakkaita ukkosia Suomen keski- ja itäosiin, kertoo Ilmatieteen laitos. Huominen on myös vilkkain päivä juhannuksen menoliikenteessä.

– Ukkosten kehitys alkaa jo aamupäivällä, jolloin suurin riski liittyy rankkasateisiin. Iltapäivää kohti mentäessä suurimmat riskit ovat voimakkaat myrskypuuskat ja suuret rakeet etenkin Itä-Suomessa, sanoo päivystävä meteorologi, Petteri Pyykkö.

Päivän aikana ukkosten odotetaan yltävän Oulun tienoilta Savon poikki aina kaakkoon asti. Näiltä alueilta ukkossateet siirtyvät iltapäivän ja illan kuluessa kohti itää. Kuuroihin liittyy myös puuskittaista tuulta, joka voi olla voimakkuudeltaan jopa 25 metriä sekunnissa. Odotettavissa on runsasta salamointia, ja myös äkilliset tulvat ovat mahdollisia.

Pyykön mukaan sadealueiden väistyminen Suomesta kokonaan kestää perjantain vastaiseen yöhön, mutta pahimmat myräkät ovat ohi illan aikana.

Maan länsiosa, Lappi ja eteläisin Suomi jäävät ukkosten vaikutusalueen ulkopuolelle, ja niissä menoliikenteen sää on pääasiassa lämmin ja aurinkoinen.

Kun perjantain ukkoset väistyvät, on juhannusviikonlopun sää siitä lähtien pääasiassa lämmin ja poutainen koko maassa, lukuun ottamatta Lapin viileämpää säätä.

– Aatto on laajalti helteinen, juhannuspäivänä voi olla vähän viileämpää. Perjantaina ja lauantaina on pieniä sadekuurojen riskejä, mutta sunnuntai on koko maassa poutainen, Pyykkö lupaa.