Rakennuslehti: Hippos2020-hankkeen vuokra-aste edelleen vain 45 prosenttia – Fennia: "Emme saa rakastua hankkeisiin"

Hippos2020-hankkeesta maaliskuun lopulla vetäytyneen Fennian konsernijohtaja Antti Kuljukan mukaan hankkeen vuokra-aste on edelleen alhainen, kirjoittaa Rakennuslehti. Heikko vuokra-aste oli yksi vetäytymisen perusteista.

– Me emme saa rakastua hankkeisiin, vaan kaiken tulee olla liiketoiminnallisesti kannattavaa. Meille on normaalia, että suunnitteilla olevat hankkeet eivät lähde liikkeelle odotetusti. Esimerkiksi Hippos2020-hankkeen vuokra-aste on heikko, 45 prosenttia, Kuljukka kertoo Rakennuslehden haastattelussa.

Vastatuuleen joutuneen 200 miljoonan euron hankkeen projektipäällikkö Kari Halisen mukaan vuokralaisneuvottelut jatkuvat kuitenkin normaalisti.

– Tavoitteenamme on jättää rakennuslupa-anomus ennen kesälomia.

Halinen kertoo, että vetäytyneen rahoittajan tilalle etsitään yhtä tai useampaa sijoittajaa.

Heikko vuokra-aste ei ole ainoa syy Fennian vetäytymiseen.

– Kun hankkeesta tehdyt laskelmat tarkentuivat, ne eivät olleet meille liiketaloudellisesti houkuttelevia. Kun hankkeesta on lisäksi tehty jo ensimmäinen valituskin, Fennian hallitus päätti yksimielisesti vetäytyä hankkeesta, Kuljukka sanoo.

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koiviston mukaan vetäytymisen taustalla on kyseinen valitus.

Emeritusprofessori Kimmo Suomi, kaupungin eläkkeelle siirtynyt liikuntajohtaja Pekka Sihvonen ja eläkkeelle siirtynyt Tilapalvelun projektipäällikkö Ilmo Viitanen jättivät Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valituksen, jossa todetaan kaupunginvaltuuston viime helmikuussa tekemän päätöksen olevan lainvastainen. Lisäksi hankkeelle haetaan täytäntöönpanokieltoa.

Valtuusto päätti tuolloin, että se hyväksyy katetun jalkapallostadionin ja sitoumuksen enintään miljoonaan euroon vuosittain nousevat irtaimistokulut osaksi Hippos2020-hankkeen periaatelinjauksia.