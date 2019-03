Rakennusliike Lehto Group Keskisuomalaisen piinapenkissä: "Ei ole varaa tehdä monumenttia"

Yksi Hippos2020-hankkeen avaintoimijoista on rakennusliike Lehto Group, joka vastaa Hippoksen suunnittelusta ja rakentamisesta. Lehto on myös sitoutunut sijoittamaan Kiinteistö Ky Hippokseen 10–25 miljoonaa euroa omaa pääomaa.

Jyväskylän kaupunginvaltuustolle esitettiin viime toukokuussa, että Hippos2020-rakentaminen alkaisi tammikuussa 2019. Miksi alueella ei vielä rakenneta, Lehto Groupin liiketoiminnan tukipalveluiden johtaja Timo Reiniluoto?

Tämä on laajuudeltaan ja monimutkaisuudeltaan ainutlaatuinen hanke. Puhutaan 165 000 ­neliön erikoishankkeesta, jonka liiketoimintamallin kuvaaminen, juridisen mallin suunnittelu ja eri osapuolten sitouttaminen on vaatinut enemmän aikaa kuin alun perin ajateltiin. Kun tehdään lähes 250 miljoonan euron investointia Jyväskylän kokoiseen markkinaan, pitää toimintamalli kuvata tarkasti ja uskottavasti, jotta sijoittajat voivat tehdä sijoituspäätöksen ja luotottajat antaa pankkiluoton. Jyväskylän kaupungin konsessiosopimus on vain alle kolmasosa hankkeen tulovirrasta.

Tässä yhdistetään tutkimuksen, koulutuksen, tapahtumaliiketoiminnan, noin kahdensadan seuran ja jopa kansainvälisen liikuntaliiketoiminnan tarpeet. Lisäksi rakennussuunnittelu ja viranomaisyhteistyö vaativat aikaa. Rakennetaan erikoistiloja, joissa eri viranomaisten kanssa toimiminen vaatii lukuisia neuvotteluja.

Tammikuussa kerrottiin, että ”Hippokselta on vuokrattu noin 45 prosenttia liike- ja kaupallisista tiloista sekä toimistotiloista”. Sen jälkeen on tiedotettu yhdestä uudesta päiväkodista ja yliopiston yhteistyöstä. Miksi vuokralaisten löytäminen on nihkeää?

Olemme tyytyväisiä, että konseptin kannalta tärkeät ankkurivuokralaiset on saatu sitoutumaan hankkeeseen ja työn alla on useita neuvotteluja. Hippoksella on paljon vuokrattavaa: liikuntatilojen lisäksi lähes 25 000 neliötä liike- ja toimitilaa. Se on monen toimisto­talon verran. Me vuokraamme kahden–kolmen vuoden päästä valmistuvia tiloja, mikä edellyttää vuokralaisilta oman toiminnan pitkäaikaista suunnittelua. Normaalisti pienet vuokralaiset tulevat nopealla aikataululla. Ravintolatoiminnan suhteen olemme pitkällä ja toivottavasti pääsemme julkistamaan sopimuksen aivan lähiaikoina.

Tätä juttua tehdessä on ilmaantunut erilaisia huolia Lehto Groupia kohtaan. On muun muassa sanottu, että teillä ei ole kokemusta vastaavasta rakentamisprojektista. Miten kommentoitte näitä epäilyksiä?

Kun tehdään ”puolijulkista” isoa hanketta, esiintyy aina erilaisia mielipiteitä. Osa peloista voi olla perusteltuja, osa taas johtuu siitä, että asioista ei ole tarpeeksi tietoa.

Me olemme tehneet Suomen mittakaavassa isoja hankkeita: Seppälän Prisma, Kuopion Matkus, tällä hetkellä tehdään Seinäjoen Ideaparkkia. Lisäksi olemme tehneet pienempiä liikuntakeskuksia, parhaillaan Keski-Suomessa Äänekoskella. Mutta toki: kellään Suomessa ei ole kokemusta tällaisesta hankkeesta, koska sellaista ei ole aiemmin tehty. Emme kuitenkaan tee tätä yksin, vaan käytämme kokeneita suunnittelijoita ja apunamme on kokenut rakennuttajakonsultti.

Se on totta, että tämä on teknisesti erittäin vaativa hanke, johon liittyy vaativia rakenteita. Yhtenä esimerkkinä yksityiskohta: katetulle jalkapallostadionille tulee yli yhdeksän metriä korkeita palkkeja, joiden jänneväli on 90 metriä.

Olemme saaneet viestejä, joiden mukaan Lehdon tila-arkkitehdit eivät ole jättäneet hankkeen aikana aina erityisen ammattimaista kuvaa itsestään. On esimerkiksi piirretty isoja pukukoppeja, joihin on suunniteltu tungettavan kaikki harrastajaryhmät. Miten kommentoitte tällaista kritiikkiä?

Olemme käyttäneet pääsuunnittelijana arkkitehtitoimistoa (PES-Arkkitehdit), joka on kansainvälisesti palkittu ja jolla on kokemusta nykyaikaisen urheilukokonaisuuden luomisesta. Osaamista siis on.

Olemme kuunnelleet ­seuroja ja Jyväskylän kaupungin liikuntatoimen asiantuntijoita. On luonnollista, että jokaisella on oma toiveiden tynnyrinsä. Hankkeen toteutuminen perustuu kuitenkin siihen, että suunnitelmat ovat taloudellisesti kannattavia. Toiveiden ja taloudellisen kannattavuuden väliltä pitää löytää kompromisseja.

Yksi haaste on tilojen monikäyttöisyys ja muunneltavuus. Jokaisella lajilla on spesifit vaatimukset, joista lajin edustajat pitävät tiukasti kiinni. Kiinteistön omistajan kannalta on kuitenkin tärkeää, että tilojen käyttöaste on riittävän korkea. Silloin investointi pystyy maksamaan itsensä takaisin ja on rahoitettavissa.

Jotkut epäilevät, että Lehto rakentaa liian halvalla. Suunnitelmissa esitetty hinta on halvempi kuin suomalaisen sisäliikuntatilan keskimääräinen neliöhinta. Onko tämä pois laadusta? Tuleeko ”pohjoismaisena edelläkävijänä” markkinoidusta projektista sittenkin halpa peltihalli?

Olen kuullut, että Lehtoa pidetään peltihallien rakentajana. On hyvä tiedostaa, että merkittävässä osassa meidän liiketoimintaamme on asuntorakentaminen. Haluamme osoittaa, että olemme laadukas rakentaja.

Meidän tapamme rakentaa on erilainen kuin perinteisten rakennusliikkeiden. Ohjaamme suunnittelua, käytämme vakioituja ratkaisuja, teemme vähän aliurakoita ja pidämme kustannukset kurissa.

Kun rakennetaan julkisella rahalla, tutkitaan harvoin hankkeen kannattavuutta. Meidän pitää jumpata sitä koko ajan. Ei ole varaa tehdä budjettia ylittävää monumenttia. Mutta mekin olemme omistaja: tietysti myös me haluamme, että Hippoksesta tulee erittäin toimiva liikunnan, tutkimuksen ja hyvinvoinnin kokonaisuus.

Kulisseissa on kritisoitu sitä, että rakentajalla on projektissa liikaa valtaa. Pelätään, että kun rakennusyhtiö on sekä rakentaja että osakas, se johtaa rakennusvaiheessa jatkuvaan säästämiseen.

Jokaisella on oikeus olla tätä mieltä. Kun kaupunki investoi kokonaisuuteen sataprosenttisesti, se tietysti suunnittelee ja rakennuttaa haluamallaan tavalla. Nyt kaupunki on halunnut toteuttaa massiivisen hankkeen pääosin yksityisellä rahoituksella. Yksityisillä sijoittajilla taas on markkinaehtoisia vaatimuksiaan pitkäaikaiselle tuotolle, mitä tulee esimerkiksi elinkaarikestävyyteen. Sanoisin, että urakoitsijan valta ei ole lainkaan niin merkittävä kuin sijoittajan ja luotottajan valta.

Osa seuroista kokee, että heitä ei ole kuunneltu suunnitteluvaiheessa, vaikka seurat ovat lopulta toimijoita, jotka tuovat ihmiset Hippokselle ja tekevät sijoittajien bisneksestä mahdollista. Mikä teidän kokemuksenne on?

Pyrimme huomioimaan käyttäjien kommentit ja Jyväskylän kaupungin liikunnan lupauksen. Mutta kerromme myös niistä rajoitteista, joita on tulossa. Emme ole rakentamassa pellolle jokaiselle parasta ratkaisua, vaan kaupungin keskelle rajalliselle alueelle on tulossa paljon toimijoita. Kaavoitus, seurojen tarpeet ja rahoituksen vaatimukset asettavat omat rajoituksensa.

Olemme kuulleet epäilyjä, joiden mukaan Lehto Groupin taloudellinen tulevaisuus on yksi Hippos-projektin riskitekijä. Tällöin viitataan yleensä viime vuoden negatiivisiin tulosvaroituksiin ja niitä seuranneisiin analyytikkojen tulkintoihin Lehto Groupin ”rakenteellisista ongelmista”. Miten kommentoitte näitä pelkoja?

Olemme kasvaneet viimeisen kolmen vuoden ajan yli 40 prosenttia vuodessa. Olemme Suomen mittakaavassa iso rakennusliike, eikä mikään yksittäinen hanke aja meitä allikkoon. Viime vuoden haasteista huolimatta teimme 37,2 miljoonan euron liikevoiton. Suomessa ei ole monta samalla kannattavuudella toimivaa rakennusyhtiötä ja olemme taloudellisesti erittäin terve yritys. Toki meillä oli kasvukipuja, mutta meillä on myös näyttöä, että strategiamme johtaa hyviin tuloksiin.

Milloin rakentaminen alkaa?

Tavoitteena on, että se alkaa syksyllä. Rakennuslupa-aineisto ja hankkeen toteuttamiseen liittyvät lukuisat sijoittaja-, laina- ja operointisopimukset pyritään saamaan valmiiksi ennen kesälomia.