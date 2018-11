Rakennuspaikasta saatiin jo päätös – Äänekoskelle voi nousta monistettava poliisiasemapilotti

Äänekoski varaa poliisiasemalle runsaan 13 000 neliön rakennuspaikan Palomäen kentälle rakennettavan uuden paloaseman vierestä. Se on määrä rakentaa Akselinkujan ja Ääneniementien väliselle alueelle. Kaupunginhallituksen maanantaina päättämä varaus on voimassa vuoden ja kauppahinta on 180 000 euroa.

Äänekosken kaupunki on ollut ilman poliisiasemaa viisi vuotta. Sisä-Suomen poliisipäällikkö Timo Vuola on hyvin tyytyväinen pohjoista Keski-Suomea palvelevan hankkeen nytkähtämisestä eteenpäin.

– Poliisi joutui evakkoon Torikadun rakennuksesta sisäilmaongelmien takia. Hajasijoittelu haittaa päivittäistä toimintaa. Poliisipalvelujen tilanne Äänekoskella on huono. Väki on hajallaan väistötiloissa sekä niiden väistötiloissa, kertoo Vuola.

Nopein ratkaisu olisi ollut Spektrin tilat Hirvaskankaalla, mutta poliisin, poliisihallituksen, Senaatti-kiinteistöjen ja kaupungin neuvotteluissa päädyttiin uudisrakennukseen. Paikkavaihtoehtoja olivat entisen terveyskeskuksen tontti ja uuden paloaseman tontti Palomäellä. Selvityksissä ei löydetty perusteita edes osittain yhteisille pelastuslaitoksen ja poliisin tiloille. Kevytrakenteiselle asemalle varataan paloaseman naapurista rakennusala.

Vuola vahvistaa, että hankkeelta edelleen puuttuu rahoituspäätös. Se on mahdollista tehdä ensi vuoden puolella.

– Hanke on nyt myötätuulessa ja yleissuunnitelma valmistuu vielä tässä kuussa. Kustannusarvio saadaan joulukuun puolivälissä, ja sen jälkeen päästään tekemään varsinaisia rakennussuunnitelmia. Tämä on kustannustehokkaasti rakennettava pilotti. Samaa mallia käytetään tarvittaessa muualla, ja se helpottanee hankkeen hyväksymistä raha-asiain valiokunnassa, sanoo Vuola.

Äänekosken kaupunginhallitus oli päätöksessä yksimielinen. Kaupunginjohtaja Matti Tuonosen mukaan päätösasia ei synnyttänyt keskustelua.

– Poliisi ollut vuosia hajotettuna pitkin maakuntaa, ja putka on välillä ollut Jämsässä saakka. Kun poliisi lähtee jotain kuskaamaan, niin se on pitkä poissaolo täältä. Pelkkä poliisin näkyminen lisää turvallisuutta. Uusi poliisiasema on kaupungille erittäin tärkeä asia, sanoo Tuononen.

Vuolan mukaan Äänekosken asema palvelisi koko pohjoista Keski-Suomea.

– Se olisi tukikohtana. Saman katon alla toimisivat rikostutkinta, valvonta- ja hälytystoiminta, lupapalvelut sekä poliisivankila. Työntekijöitä asemalle olisi 40. Keskittäminen samaan tilaan parantaa arjen toimintaa merkittävästi, toteaa Vuola.