Rakentaminen ja purkaminen pani käärimään hihat – Virrat on paikkaamassa miinusta tuloveroprosentin korotuksella

Virtain kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki sanoo päättäjien käärineen hihat ensi vuoden ponnistuksia varten. Talousarvioehdotus on yli 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja talouden hallinnassa pitämiseksi kaupunginhallitus esittää tuloveroprosentin nostamista 20,75:stä 21,25:een.

Korotuksella varmistetaan myös tulossa olevan suurinvestoinnin, yhtenäiskoulun rakentamisen, mallikas suunnittelu ja aloittaminen.

Haapamäki ja talousjohtaja Kaisa Jaatinen summaavat ensi ja parille seuraavalle vuodelle kohteita, joissa on kasvupaineita: erikoissairaanhoidon kulut, työvoimakustannukset, koulutilojen käyttökustannukset, kiinteistöjen purkukulut ja valtionosuuksien aleneminen. Isot investoinnit nostavat myös rahoituskuluja ja poistoja.

– Veroprosentin nosto on hankala asia, mutta kaupunginhallitus esittää sitä yksimielisesti. Vastaparina on, että sillä saadaan noin puolet ensi vuoden lisätarpeista, loput joudutaan tekemään sopeuttamalla. Sopeuttamissuunnitelma on valmis helmikuun loppuun mennessä, Haapamäki linjaa.

Tuloveron korottaminen 0,5 prosenttiyksiköllä tuo kassaan noin 415 000 euroa. Jaatinen huomauttaa, ettei se riitä kattamaan edes valtionosuuksien alenemista noin 488 000 eurolla.

– Sopeuttamistarve nousee noin 600 000 euroon. Hallintokuntien on esitettävä toiminnallisia muutoksia, joilla menoja saadaan pysyvästi alennettua vähintään tuolla määrällä, Jaatinen toteaa.

Merkittävimpien toimintamuutosten joukkoon kuuluvat suunterveydenhoidon siirtyminen Keiturin Sote Oy:n omalle kontolle, yhtenäiskoulun rakentamisen aloittaminen, Virtain jäähalli Oy:n yhdistäminen kaupungin liikuntapaikkojen hoitoon ja uuden keskuskeittiön avaaminen.

Investointeja on suunniteltu tehtävän 4,2 miljoonalla eurolla. Vuosikate on noin 2,9 miljoonaa, eikä se riitä kattamaan 3,7 miljoonan euron poistoja ja vastaamaan investointipaineisiin. Uutta lainaa arvioidaan jouduttavan ottamaan noin 2,5 miljoonaa, minkä jälkeen velkaa on 8,9 miljoonaa euroa.

Vakautta kaupungin talouteen tuo taseessa oleva lähes 17 miljoonan euron kumulatiivinen ylijäämä.

Yhtenäiskoulun rakentamisen alulle panoon on varattu 1,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 hankkeeseen varaudutaan käytettävän 5 miljoonaa ja seuraavana vuonna 8 miljoonaa euroa.

Menneiden vuosien ison investoinnin, terveyskeskuksen perusparantamisen, loppuunsaattaminen vaatii vielä 200 000 euroa.

Taloutta rasittavat jatkossakin purkutyöt, niihin on osoitettu 280 000 euroa. Historiaan ovat jäämässä vanha sairaala, yläkoulun viimeinenkin osa, kerrostalo Nallelasta ja entinen Mäntylän päivähoitoyksikkö.

Haapamäki ehättää vielä muistuttamaan "pienestä, positiivisesta viestistä": Vuosia käytössä ollutta, kasvaville perheille tarjottavaa vauvarahaa korotetaan 300 eurosta 400:aan.

Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota ensi maanantaina.