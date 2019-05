Rakkaus kotiseutuun sai Anna-Kaisa Hermusen palaamaan Laukaaseen – lue haastattelu vuodelta 2015

Juttu on julkaistu Keskisuomalaisessa 2.1.2015.

”Misukat ja kollit saavat sapen kiehumaan”

Julkkikset: Tv-kasvo Anna-Kaisa Hermunen tunnistetaan yhä maakunnassa.

Hiljattain toimittaja Anna-Kaisa Hermunen, 66, oli kummipoikansa ja tämän avovaimon kanssa Peurungassa Apulannan keikalla. Moni tunnisti takavuosien sanavalmiin mediapersoonan. Hermuselle tultiin juttelemaan, ja häneltä kyseltiin kuulumisia. Konkaritoimittaja ei kokenut ihmisten reaktioita tungetteleviksi tai kiusalliseksi. Hän ainoastaan taivasteli, ”miten ne vielä muistavat minut”?

Kun nuori mies sitten pyysi nimikirjoitusta, Hermunen parahti:

– Miksi ihmeessä. Olen sammunut tähti.

Televisiotähti Hermunen oli 1990-luvulla ja vielä 2000-luvun alussa, jolloin hän paistatteli viikoittain julkisuuden valokeilassa.

Rautainen ammattitaito karttui Yleisradion ajankohtaisohjelmien toimituksessa, sitten MTV3:n taloustoimittajana ja oman Hermunen-shown vetäjänä.

Vuosi 2001 muutti kaiken. Hermusen ohjelma lopetettiin ja työnantaja näytti ulko-ovea niin hänelle kuin yli sadalle muullekin. Toimittaja totesi saaneensa tarpeekseen julkisuudesta ja päätti jättää Helsingin. Rakkaus toi naisen Keski-Suomeen.

– Rakkaus kotiseutuun, hän täsmentää.

Hermunen on syntyisin Laukaasta. Lapsuutensa hän temmelsi nykyisen Varjolan tilan maastoissa.

Uudeksi kodikseen hän rakennutti satavuotiaista hirsistä talon. Kotinsa hän nimesi Sallilaksi, hirsien entisten omistajien, Tyynen ja Sallin, mukaan. Nimellä on Hermuselle syvempi merkitys.

– Ole salliva itsellesi, ole salliva muille, ylhäällä on Sallimus.

Sallimuksen Sallilaa Hermunen kuvailee rauhan tyyssijaksi, jonka pihassa kohisee koski. Sen kuuntelu ja vuodenaikojen vaihtelun fiilistely on luksusta. Aikoinaan minuuttiaikatauluun tottunut tekijä ei omista enää edes kelloa.

– Nukun aamulla niin kauan, kun huvittaa. Se on mahtavaa. Sitten lueskelen pari tuntia lehtiä. Olen uutishullu. Neljältä menen Varjolan tilalle syömään. Iltasella luen kirjoja. Sain juuri uuden Ilkka Remeksen loppuun. Se on aivan nolla. Sen sijaan Antti Blåfieldin Loistavat Erkot on huippu.

Jos Hermunen haluaa saada raivarin, hän katsoo nykyisiä viihdeohjelmia. Pelkästään ulkoisin avuin toimittajan tehtäviin valitut misukat ja kollit saavat hänen sappensa kiehumaan. Samoin elinkaarensa päähän tulleet, vuodesta toiseen pyörivät sarjat.

– Uutisvuoto on yksi sellainen. Samoin ajattelin omasta ohjelmastani, kun se lopetettiin.

Sen sijaan pisteitä tulee TV2:n Syke-sairaalasarjalle sekä brittiläiselle Downtown Abbeylle.

– Molemmat ovat hyvin tehtyjä. Katson televisiota aivan eri silmin kuin ne, jotka eivät ole olleet alalla. Huomaan kaikki tekniset mokat.

Jos Hermunen saisi nyt päättää, hän tuskin aloittaisi omaa showtaan uudelleen. Se on verottanut liikaa yksityisyyttä, myös rakkauselämää.

– Vaatii mieheltä aika paljon lähestyä minua. Olen kovapäinen ja vilkas. Minulla on menneisyyteni. Toisaalta, jos jostain ihmisestä pitää oikein paljon, sitä ei ala huutelemaan. Naimisiin en kuitenkaan enää halua.

Sallilan hän määrittelee ”juuri sopivaksi yhden naisen tyyssijaksi”. Viime kesänä Hermunen teetti paikalla remontin, joka valmistui syksyksi. Nyt kelpaa ystävien tulla maaseudun rauhaan.

– Ystäväni arkkipiispa Leo pyhitti kotini. Se oli sellainen vedenviskely tapahtuma, vaikken ortodoksi olekaan. Käymme Leon kanssa pitkiä teologisia keskusteluja. Mökkini ei ole mikään hurlumhei- paikka.

Vauhtia kuitenkin riittää, kun Hermunen tarttuu kynään. Hän on kirjoittanut vuosia kolumneja eri lehtiin. Tälläkin hetkellä hän neuvottelee kolumnistin paikasta muutaman lehden kanssa.

– Otavamedialle teen tv-palstaa Seuraan ja Suomen Kuvalehteen yhdessä Arvi Lindin ja Mirja Pyykön kanssa. Rakastan kirjoittamista, mutta ruutuun en kaipaa, tunnettu laukaalainen sanoo.