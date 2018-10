Rakkautta riittää, vaikka toinen ei aina ymmärrä – suurin osa yli 50-vuotiaista suomalaisista on sitä mieltä, että heidän parisuhteessaan on rakkautta

Yli 50-vuotiaat suomalaiset rakastavat puolisoaan, vaikka parisuhteen muihin osatekijöihin ei oltaisikaan yhtä tyytyväisiä. Tämä käy ilmi eurooppalaisen SHARE-ikääntymistutkimuksen Suomen oheiskyselyn tuloksista.

Kokemus molemminpuolisesta rakkaudesta nousi kyselyssä ylitse muiden. Täysin samaa mieltä väittämästä ”Minusta tuntuu, että rakastamme toisiamme” oli naisista kuusi kymmenestä ja miehistä hieman yli puolet. Jokseenkin samaa mieltä oli 32 ja 39 prosenttia vastaajista, eli yhteensä noin yhdeksän kymmenestä pariskunnasta arvioi rakkauden ylläpitävän suhdetta jollain tasolla.

Väestöntutkimuslaitoksen johtaja, tutkimusprofessori ja SHARE-tutkimuksen maajohtaja Anna Rotkirch pitää tuloksia yllättävän myönteisinä.

– Ikääntyvien parisuhteita on tutkittu vähän, ja nämä tulokset antavat suhteiden tilasta varsin myönteisen kuvan.

Toisaalta tulokset herättävät Rotkirchissa myös ristiriitaisia ajatuksia. Parisuhteissa ollaan tyytyväisiä yleisiin asioihin, mutta puutteita koetaan suhteen tärkeissä osa-alueissa, kuten kommunikaatiossa, toiselta saadussa arvostuksessa ja henkisessä yhteenkuuluvuudessa.

SHARE-tutkimuksen maakoordinaattori, Väestöliiton tutkija Miika Mäki pitää myös mielenkiintoisena rakkauden esiin nousemista. Suomalaisten parisuhdetyytyväisyys on noussut hänen mukaansa esiin jo aiemmissa tutkimuksessa.

– Tämän tutkimuksen mukaan rakkautta näyttäisi kuitenkin riittävän enemmän kuin tyytyväisyyttä esimerkiksi suhteessa olevaan yhteiseen aikaan, raha-asioiden hoitoon tai kumppanilta saatuun tukeen.

Esimerkiksi asioiden ja tunteiden ilmaisuun on täysin tyytyväisiä vain noin joka neljäs vastaajista. Noin kolmannes ajattelee kumppaninsa ymmärtävän täysin häntä. Noin puolet kokee kumppaninsa arvostavan häntä täysin. Hieman useampi kokee, että suhteessa vallitsee henkinen yhteenkuuluvuus.

Eniten suhteissa aiheuttaa tyytymättömyyttä fyysisen läheisyyden puute. Kuitenkin lähes kuusi kymmenestä oli tyytyväinen fyysisen läheisyyden määrään suhteessa. Aiemmista tutkimuksista poiketen miehet ja naiset vastasivat kysymykseen samalla lailla.

– Monet näistä ihmisistä ovat olleet yhdessä pitkään, ja pitkissä liitoissa on väljähtämisen riski. Fyysinen läheisyys, oli se sitten seksiä tai halauksia, on kuitenkin tärkeä osa suhdetta eikä sitä kannata väheksyä, Rotkirch sanoo.

Eroa tai suhteen lopettamista viime aikoina oli harkinnut hyvin harva. Tilastokeskuksen mukaan ensimmäisen avioliiton ero tapahtuu keskimäärin 40 vuoden iässä. Yli 50-vuotiaiden avioerojen määrä on ollut hieman nousussa.

– Ikäihmiset eroavat aiempaa enemmän, mutta se ei tullut ilmi tässä kyselyssä. Toisaalta jos suhteessa elävä edes myöntää ajatelleensa eroa, se on jo vahva signaali, Rotkirch tietää.

Hän muistuttaa, että ensimmäisen avioliiton todennäköisyys päättyä kuolemaan on yhä suurempi kuin eroon.

– Moni avioliitto on siis edelleen elämän pituinen.

Suomalaisia ei ole perinteisesti mielletty kovin romanttisiksi. Mitä siis yli 50-vuotiaille tarkoittaa rakkaus? Rotkirchin mukaan pitkissä parisuhteissa eletään kumppanuusrakkauden vaihetta. Se tarkoittaa syvää kiintymystä toiseen ihmiseen ja on kaukana ihastumisesta.

– Kun on eletty pitkä elämä yhdessä, on syntynyt luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Usein nämä pitkään yhdessä olleet pariskunnat tekevät paljon asioita yhdessä. Eläkkeellä siihen on myös entistä paremmin aikaa.

Rotkirch on törmännyt ikääntyvien parisuhteissa myös toiseen äärilaitaan.

– Monet eronneet ja sinkkuna eläneet naiset välttelevät liian tiivistä parisuhdetta.

Tekstit: Heikki Kärki, kuvat Agata Anttonen