Rami Adham kiisti oikeudessa hyväntekeväisyysrahojen viemisen – "Seurasin 'live-teurastusta' Syyriassa ja päätin perustaa yhdistyksen"

Lelusalakuljettajana tunnettu Rami Adham kertoi oikeudessa, että päätti perustaa Suomi–Syyria-yhteisön seurattuaan sivusta "live-teurastusta" Syyriassa. Adham kertoi ehtineensä tehdä kuusi matkaa Syyriaan ennen kuin perusti yhdistyksen toiminnan taustaksi.

Adham on alkujaan tullut tunnetuksi hyväntekeväisyystyöstään Syyriassa. Hän on muun muassa vienyt leluja sodasta kärsivän Aleppon lapsille Syyriaan, mistä hän on saanut kutsumanimen lelusalakuljettajana.

Nyt syyttäjä vaatii Adhamille vankeutta 18 rikoksesta. Adhamia syytetään muun muassa törkeästä rahanpesusta sekä rahankeräysrikoksesta.

Adhamia syytetään muun muassa siitä, että hän olisi kerännyt Suomi–Syyria-yhteisölle rahaa ilman lupaa. Syyttäjän mukaan rahoja päätyi muun muassa puutarhamökin ostoon ja Adhamin tilille Turkkiin, minkä hän kiistää.

Adham toimi vuosina 2014–2016 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana. Hän kiistää kaikki rikokset lukuun ottamatta kirjanpitorikosta.

"Käteisen vieminen oli ainoa keino"

Adham sanoo, että haki varainkeruulupaa

yhden tilikauden jälkeen. Tässä vaiheessa yhdistys oli hänen mukaansa jo varsin tunnettu.

Adhamin mukaan hän on vastannut ihmisille yksityisillä viesteillä siitä, miten he voivat tehdä lahjoituksia. Ulkomaalaisia varten hän kertoo puolestaan perustaneensa joukkorahoituskampanjan yhdistyksen nimellä.

Adhamin mukaan hän varmisti henkilökohtaisesti rahojen päätymisen Syyriaan. Hän sanoo, että juuri omilla matkoillaan Syyriaan hän varmisti rahojen päätymisen tarkoitettuihin hyväntekeväisyysprojekteihin. Adhamin mukaan oli myös lahjoittajille tärkeää nähdä hänen itsensä olevan Aleppossa esimerkiksi sosiaalisen median kanavista.

Adham sanoo, että ainoa keino oli viedä rahat käteisenä.

– Vuodesta 2014 vuoteen 2015 saakka oli suhteellisen helppoa päästä Syyriaan virallisia reittejä. Sen jälkeen alkoi olla todella vaikea viedä sinne käteistä. Mutta nostin itse rahat ja vein sinne Syyriaan, Adham sanoi oikeudessa.

"Sukulaisen rahat puutarhamökkiin"

Adham perustelee puutarhamökin ostoon päätyneitä rahoja sillä, että Syyrian hätätilanteesta huolimatta esimerkiksi hänen sukunsa ei ollut lainkaan varatonta. Tässä tilanteessa eräs hänen sukulaisensa halusi Adhamin mukaan siirtää varallisuuttaan turvaan, minkä vuoksi sukulainen kasasi käteistä. Nämä rahat päätyivät Adhamin mukaan puutarhamökkiin.

Mökki oli Adhamin silloisen puolison nimissä, joka on asian vuoksi myös syytteessä ja kiistänyt rikoksen. Mökki oli Adhamin mukaan puolison nimissä esimerkiksi siltä varalta, jos hänelle itselleen tapahtuisi jotain Syyriassa.

Isältään sukulaisille päätyneitä varoja puolestaan päätyi Adhamin tilille Turkkiin Adhamin mukaan sen jälkeen, kun isä menehtyi.

– Se on ollut meidän perheen rahaa, Adham sanoi.

Tilin käyttöoikeus oli pelkästään Adhamilla, koska kukaan ei sillä hetkellä pystynyt Adhamin mukaan tulemaan pois Turkista.

– Sitä rahaa ei ollut järkevää tuoda Suomeen, koska se olisi aiheuttanut paljon ongelmia. Päätimme perheen kanssa, että perustamme tilin Turkkiin.

Hyväntekeväisyysrahat ovat Adhamin mukaan päätyneet muun muassa kouluihin ja orpolasten auttamiseen Syyriassa.